«Мьельбю» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч Аллсвенкан (26.06.2022)

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23 июня 2022, 13:33

Ставки букмекеров

«Норррчепинг» идет фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.15, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Мьельбю» по 3.65 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.15.

Форма команд

«Мьельбю» к 11 туру подходит на восьмом месте с 15 очками в активе. В текущем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, три раза уходил с поля при равном счете и трижды потерпел поражение. В последних пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в одном поединке добыт максимальный результат. В крайней встрече очки поделены с «Кальмар» (1:1).

«Норрчепинг» после 10 туров занимает девятую строчку, с набранными 14 очками. В текущем розыгрыше клуб по четыре матча выиграл и проиграл, а в двух сыграл вничью. Последние пять туров увенчались тремя победами и одной «мировой», а также огорчили одним поражением. В крайнем туре с «Эльфсборг» победителя не выявили (2:2).

Информация для ставок

«Норрчепиг» проиграл в семи из 10 последних выездных матчах

11 из 15 последних матчей «Мьельбю» завершились с менее 2.5 голами

«Мьельбю» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Мьельбю» забьет гол с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.