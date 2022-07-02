«Юргорден» — «Хаммарбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (03.07.2022)

1656779019

02 июля 2022, 19:23

Ставки букмекеров

«Юргорден» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.31, ничейный исход продается за 3.50, а победа «Хаммарбю» за 3.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.80, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Юргорден» после 11 туров занимает третью позицию, набрав 21 очков. В нынешнем сезоне команда шесть раз обыгрывала соперников, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыто три победы, расписана одна «мировая» и в одном поединке допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Сундсвалль» (2:5).

«Хаммарбю» на сегодня занимает четвертое место чемпионата, имея в активе 21 очко. В текущем сезоне клуб шесть матчей выиграл, в трех расписал «мировую» и в двух уступил. В последних пяти турах одержано две ничьи и победа, а две встречи проиграно. В крайнем противостоянии очки поделены с «Хэкен» (2:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Хаммарбю» завершились с менее 3.5 голов

«Юргорден» в 11 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

«Хаммарбю» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.64 в БК Лига Ставок.