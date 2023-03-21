Швеция – Бельгия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (24.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.
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24 марта 2023, 22:45
пятница
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
Сборная Швеции не смогла пройти на ЧМ 2022, и болельщики ждут от своей команды выхода на следующий турнир. Команда обладает хорошим подбором исполнителей и может бросить вызов в борьбе за первое место даже бельгийцам, а обыграть их в первом туре будет хорошим стартом квалификации. Два последних товарищеских матча Швеции завершились победами над Исландией (2:1) и Финляндией (2:0).
Сборная Бельгии провалила прошлый чемпионат мира и даже не вышла из группы. В команде очень много ветеранов и теперь новый тренер будет заново составлять костяк команды. Тем не менее, такая команда как Бельгия всегда является фаворитом квалификации и постарается добыть победу уже в первом туре. В прошлой игре Бельгия сыграла вничью с Хорватией, а ранее проиграла Марокко (0:2).
Информация для ставок
- Сборная Бельгии смогла выиграть только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Швеция выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Швеции проиграла Бельгии три последних поединка подряд
- Пять из шести последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах, поэтому мы предполагаем, что в этот раз также ничего не изменится. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.