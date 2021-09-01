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Швеция — Испания. Прогноз на матч отбора ЧМ-22 (02.09.2021)

01 сентября 2021, 06:49

Швеция сыграет против Испании в рамках отборочного раунда к ЧМ-22 в Катаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.043.671.77
Фонбет Live! 1.05 10.50 100.00
Мелбет 5.25 3.70 1.75
1XBET 5.25 3.58 1.82
BetBoom 5.40 3.65 1.74

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали Испанию. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.75, а победа Швеции в 5.10.

Форма команд

Сборная Швеции удивила многих болельщиков своими выступлениями на ЕВРО-2020. Команда выиграла два поединка и один раз сыграла вничью на групповом этапе. Примечательно, что та ничья была с Испанией. Швеция вышла в стадию ⅛, где сенсационно уступила Украине со счетом 1:2.

Испанцы отлично провели Евро-2020. В групповом этапе команда дважды сыграла вничью и выиграла один поединок. Затем испанцы одолели Хорватию и Швейцарию, а затем уступили Италии.

Информация для ставок

● Испания выиграла три матча из последних пяти

● Швеция проиграла всего один матч из последних пяти

● Испания забила 14 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Испания и Швеция — это гарантия хорошего поединка. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.70 2.21
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 6.52 1.13
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Все комментарии
shlomo
shlomo
01 сентября в 12:43
Шведы окажут достойное сопротивление...
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