Швеция — Испания. Прогноз на матч отбора ЧМ-22 (02.09.2021)

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01 сентября 2021, 06:49

Швеция сыграет против Испании в рамках отборочного раунда к ЧМ -22 в Катаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали Испанию. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.75, а победа Швеции в 5.10.

Форма команд

Сборная Швеции удивила многих болельщиков своими выступлениями на ЕВРО-2020. Команда выиграла два поединка и один раз сыграла вничью на групповом этапе. Примечательно, что та ничья была с Испанией. Швеция вышла в стадию ⅛, где сенсационно уступила Украине со счетом 1:2.

Испанцы отлично провели Евро-2020. В групповом этапе команда дважды сыграла вничью и выиграла один поединок. Затем испанцы одолели Хорватию и Швейцарию, а затем уступили Италии.

Информация для ставок

● Испания выиграла три матча из последних пяти

● Швеция проиграла всего один матч из последних пяти

● Испания забила 14 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Испания и Швеция — это гарантия хорошего поединка. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.