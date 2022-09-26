Швеция – Словения. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

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вчера, 09:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа сборной Словении оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

Шведская сборная проиграла несколько последних матчей и закономерно располагается на последнем месте с тремя очками. Коллектив отстает от Словении на два пункта и на данный момент является главным кандидатом, чтобы опуститься в дивизион С. Чтобы этого избежать хозяев устроит только победа в этой встрече. В прошлом туре сборная Швеции крупно проиграла Сербии (1:4), а ранее уступила на выезде Норвегии (2:3).

Словения в последних трех поединках смогла набрать очки, однако это не избавило их от опасности остаться на последнем месте в группе. Коллектив устраивает даже ничейный результат в игре со Швецией, поэтому у тренерского штаба появляется больше опций, чем у соперника. Два последних матча Словении завершились победой над Норвегией (1:0) и ничейным результатом с Сербией (2:2).

Информация для ставок

Швеция проиграла четыре последних матча в рамках Лиги Наций

Четыре из пяти выездных матчей Словении завершились ничейным результатом

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборная Швеции выиграла два из трех последних матчей у Словении

Прогноз

Швеция обязана собраться и на своем поле побороться за победу, которая очень важна для команды. Предполагаем, что хозяева смогут одержать верх в 1-2 мяча, а поставить на них рекомендуем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.