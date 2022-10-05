«Словацко» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Конференций (06.10.2022)

1664955948

вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.93. Поставить на «Словацко» можно по 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры сомневаются в большом количестве мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Словацко» ничем не отметился в двух стартовых турах Лиги Конференций и набрал всего одно очко. Команда на данный момент идет на последнем месте, однако отставание от лидера составляет всего три балла. В предстоящей встрече в случае победы коллектив сможет покинуть последнее место в группе и увеличить шансы на выход в плей-офф. В прошлом матче «Словацко» обыграл на выезде «Злин» (2:0), а 18 сентября команда уступила «Яблонцу» (0:2).

«Ницца» завершила свои матчи вничью и таким образом смогла набрать только два балла. Команда очень нестабильно выглядит в нынешнем сезоне, и чтобы претендовать на выход в плей-офф, ей необходимо обыгрывать чешский клуб, который изначально считается аутсайдером среди экспертов. В прошлом матче чемпионата Франции «Ницца» проиграла ПСЖ (1:2), а ранее уступила на своем поле «Анже» (0:1).

Информация для ставок

«Словацко» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Ницца» забивала в семи выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей клуба из Франции завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ницца» является более высококлассным клубом и в такой ответственный момент сможет собраться с силами и забрать важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.