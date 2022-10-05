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«Словацко» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Конференций (06.10.2022)

вчера, 10:45
Ницца

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.93. Поставить на «Словацко» можно по 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.063.531.98
Лига Ставок 3.45 3.25 2.22
Мелбет 3.50 3.36 2.07
1XBET 3.40 3.40 2.09

Букмекеры сомневаются в большом количестве мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Словацко» ничем не отметился в двух стартовых турах Лиги Конференций и набрал всего одно очко. Команда на данный момент идет на последнем месте, однако отставание от лидера составляет всего три балла. В предстоящей встрече в случае победы коллектив сможет покинуть последнее место в группе и увеличить шансы на выход в плей-офф. В прошлом матче «Словацко» обыграл на выезде «Злин» (2:0), а 18 сентября команда уступила «Яблонцу» (0:2).

«Ницца» завершила свои матчи вничью и таким образом смогла набрать только два балла. Команда очень нестабильно выглядит в нынешнем сезоне, и чтобы претендовать на выход в плей-офф, ей необходимо обыгрывать чешский клуб, который изначально считается аутсайдером среди экспертов. В прошлом матче чемпионата Франции «Ницца» проиграла ПСЖ (1:2), а ранее уступила на своем поле «Анже» (0:1).

Информация для ставок

  • «Словацко» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ницца» забивала в семи выездных матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей клуба из Франции завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ницца» является более высококлассным клубом и в такой ответственный момент сможет собраться с силами и забрать важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.53 1.85 2.02 1.47 2.79
Лига Ставок 2.28 1.61 1.68 2.15
Мелбет 1.73 2.15
1XBET 1.78 2.07
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:54
Победа гостей !
Гость
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