«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (05.03.2023)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА поставить на победу которых можно по коэффициенту 2. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 3.55, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Неудовлетворительные результаты в конце прошлого календарного года откинули «Сочи» уже в середину турнирной таблицы. На данный момент серебряный призер прошлого сезона занимает девятое место с 25 очками и уступает двум конкурентам только по дополнительным показателям. Два последних товарищеских матча «Сочи» завершились победами над «Балтикой» (1:0) и «Химками» (2:0).

ЦСКА имел некие проблемы с результатами в первой половине сезона, но сейчас настроен вернуться в группу лидеров. «Армейцы» занимают пятое место с 29 баллами, но проигрывают уже пять пунктов «Ростову», который идет третьим. Команда на этой неделе прошла в полуфинал кубка России, обыграв «Краснодар» по сумму двух матчей (3:0), 0:1).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл семь из десяти последних товарищеских поединков

ЦСКА одержал только пять побед на выезде во всех турнирах

одержал только пять побед на выезде во всех турнирах «Армейцы» выиграли четыре последних матча у «Сочи»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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