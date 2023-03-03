«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА поставить на победу которых можно по коэффициенту 2. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 3.55, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75.
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05 марта 2023, 19:30
воскресенье
Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.
Форма команд
Неудовлетворительные результаты в конце прошлого календарного года откинули «Сочи» уже в середину турнирной таблицы. На данный момент серебряный призер прошлого сезона занимает девятое место с 25 очками и уступает двум конкурентам только по дополнительным показателям. Два последних товарищеских матча «Сочи» завершились победами над «Балтикой» (1:0) и «Химками» (2:0).
ЦСКА имел некие проблемы с результатами в первой половине сезона, но сейчас настроен вернуться в группу лидеров. «Армейцы» занимают пятое место с 29 баллами, но проигрывают уже пять пунктов «Ростову», который идет третьим. Команда на этой неделе прошла в полуфинал кубка России, обыграв «Краснодар» по сумму двух матчей (3:0), 0:1).
Информация для ставок
- «Сочи» выиграл семь из десяти последних товарищеских поединков
- ЦСКА одержал только пять побед на выезде во всех турнирах
- «Армейцы» выиграли четыре последних матча у «Сочи»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
ЦСКА играет на выезде, поэтому вполне вероятно, что гости столкнутся с ожесточенным сопротивлением на футбольном поле и проблемами. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.