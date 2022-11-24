«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч кубка России (26.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.3. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 2.9, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.
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26 ноября 2022, 16:00
суббота
Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.
Форма команд
«Сочи» набрал первые очки в группе кубка России только в пятом туре, поэтому уже не претендует на выход из группы. В активе клуба всего два пункта и предстоящий матч с «армейцами» станет для коллектива лишь формальностью. Два последних матча «Сочи» завершились победой над «Торпедо» в кубке (2:1, по пенальти) и успехом с «Химками» в РПЛ (2:0).
ЦСКА отстает от «Урала» на одно очко за тур до конца и опережает торпедо на три балла. Чтобы гарантировать себе плей-офф, коллективу достаточно сыграть вничью в оставшемся поединке с аутсайдером. В прошлой игре «армейцы» проиграли по пенальти «Уралу» (0:1), а в чемпионате России на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2).
Информация для ставок
- «Сочи» выиграл только два матча из десяти последних в основное время
- ЦСКА одержал четыре выездные победы в десяти последних матчах
- «Сочи» проиграл четыре из пяти последних поединков с ЦСКА
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Для «Сочи» предстоящий матч ничего не решает, поэтому не стоит ждать от команды подвигов на футбольном поле. Предлагаем сделать ставку на победу ЦСКА по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.