«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч кубка России (26.11.2022)

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сегодня, 08:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.3. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 2.9, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Сочи» набрал первые очки в группе кубка России только в пятом туре, поэтому уже не претендует на выход из группы. В активе клуба всего два пункта и предстоящий матч с «армейцами» станет для коллектива лишь формальностью. Два последних матча «Сочи» завершились победой над «Торпедо» в кубке (2:1, по пенальти) и успехом с «Химками» в РПЛ (2:0).

ЦСКА отстает от «Урала» на одно очко за тур до конца и опережает торпедо на три балла. Чтобы гарантировать себе плей-офф, коллективу достаточно сыграть вничью в оставшемся поединке с аутсайдером. В прошлой игре «армейцы» проиграли по пенальти «Уралу» (0:1), а в чемпионате России на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл только два матча из десяти последних в основное время

ЦСКА одержал четыре выездные победы в десяти последних матчах

одержал четыре выездные победы в десяти последних матчах «Сочи» проиграл четыре из пяти последних поединков с ЦСКА

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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