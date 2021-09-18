«Сочи» — «Динамо» М. Прогноз на матч РПЛ (19.09.2021)

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сегодня, 15:27

«Сочи» сыграет на своем поле с «Динамо» М. Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче определить сложно. Коэффициент на победу каждого из клубов составляет 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.84.

Форма команд

«Сочи», благодаря хорошим результатам на старте РПЛ , находится в зоне лидеров и идет на втором месте, отставая от «Зенита» всего на два пункта. Коллектив покинул Лигу конференций, поэтому может сосредоточиться на успешном выступлении во внутреннем первенстве. Матч с «Динамо» будет интересным с большим количеством борьбы, ведь обе команды показывают достойные результаты. В прошлом матче «Сочи» обыграл на своем поле «Уфу» (3:1), а ранее команда оказалась сильнее «Спартака» на выезде (2:1).

Московское «Динамо» в последних нескольких матчах сдало свои позиции, сейчас коллектив идет на пятом месте. Тем не менее команда показывает интересную игру и имеет много моментов, однако часто подводит реализация. В предстоящем матче ожидается игра с опасными моментами у тех и у других ворот, где победителя может выявить одна ошибка соперника. В прошлом матче «Динамо» М неожиданно уступило «Нижнему Новгороду» (1:2), а ранее разошлось миром с «Локомотивом» (1:1).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей «Динамо» М закончились исходом «обе забьют»

• «Сочи» не проигрывает уже пять домашних матчей во всех турнирах

• «Динамо» проиграло три из пяти последних матчей с «Сочи»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.