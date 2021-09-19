В 35 Джанаев Сослан Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 27 Заика Кирилл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 34 Маргасов Тимофей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 4 Матео Барач Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 87 Прохин Данила Ударов всего: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 5 Родригао Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 16 Нобоа Кристиан Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 93 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

Н 8 Попов Ивелин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 68

П 15 Цаллагов Ибрагим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

Н 6 Юсупов Артур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 68

Н 30 Касьерра Матео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

В 12 Заболотный Николай

З 13 Терехов Сергей Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

З 90 Шакуро Павел

З 20 Юрганов Игорь

П 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 22

П 53 Павлов Даниил

Н 7 Воробьёв Дмитрий

Н 22 Жоаозиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 22

Пропускают

(Н) - Ушиб

Не играл с 26.08.21 , с ним 9 из 18 очков в нац. чемпионате Барсов Максим (Н) - Ушиб

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 09.08.21 , с ним 3 из 18 очков в нац. чемпионате Дуганджич Марко (Н) - Мышечная травма