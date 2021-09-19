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Весьма энергозатратный первый тайм привёл к тому, что динамовцы практически сдохли уже минуте к 35-ой.
Захаряну даже пришлось замениться в перерыве, а к 60 мин. окончательно наелся Шима, и это не была замена по позиции, вместо него вышел Евгеша, т.е. Шварцу пришлось перейти к игре в три центрдефа- в этом сезоне, если не ошибаюсь, такое впервые.
Может, это и помогло.
Отбились всё-таки, хотя отбиваться приходилось будь здоров..
У хозяев хорошо налажены взаимодействия в центре поля, где набравшие мощную форму Нобоа, Юсупов и Попов представляют собой вполне себе грозный разыгрывающий кулак, который и сам по себе опасен в центре и впереди, и также способен снабжать возможностями играющего на острие колумбийца.
Благодаря эффективным действиям упомянутого треугольника в течение обоих таймов у хозяев многократно проходили проникающие передачи и в опорную зону, и даже в штрафную Динамо.
Плохо работал у нас Фомин, Моро в опорной зоне тоже не успевал, не лучший матч провёл и Шиманьски, хотя воевал он, как и всегда, от души.
А вот кто был реально у нас хорош, так это Игорёк Лещук, которому волею судьбы выпал шанс сыграть.
И это большая удача, т.к. Антон Владимирович, думаю, напрудил бы сегодня.
Не усёк, кого там признали лучшим игроком матча, но на мой взгляд, это Лещук и есть..
Представляется, что для Динамо это был тяжелейший пока матч в сезоне, и несмотря на победу в нём, вопросы остаются.
В том числе и по большим проблемам во втором тайме уже вторую игру подряд.
Создаётся впечатление, что у команды садится физика..
Хотя, нельзя не заметить, что играли мы сегодня против одной из сильнейших команд РПЛ прямо сейчас.
Так что как бы то ни было, сораДников- с тремя законно выстраданными очками..))
Весьма энергозатратный первый тайм привёл к тому, что динамовцы практически сдохли уже минуте к 35-ой.
Захаряну даже пришлось замениться в перерыве, а к 60 мин. окончательно наелся Шима, и это не была замена по позиции, вместо него вышел Евгеша, т.е. Шварцу пришлось перейти к игре в три центрдефа- в этом сезоне, если не ошибаюсь, такое впервые.
Может, это и помогло.
Отбились всё-таки, хотя отбиваться приходилось будь здоров..
У хозяев хорошо налажены взаимодействия в центре поля, где набравшие мощную форму Нобоа, Юсупов и Попов представляют собой вполне себе грозный разыгрывающий кулак, который и сам по себе опасен в центре и впереди, и также способен снабжать возможностями играющего на острие колумбийца.
Благодаря эффективным действиям упомянутого треугольника в течение обоих таймов у хозяев многократно проходили проникающие передачи и в опорную зону, и даже в штрафную Динамо.
Плохо работал у нас Фомин, Моро в опорной зоне тоже не успевал, не лучший матч провёл и Шиманьски, хотя воевал он, как и всегда, от души.
А вот кто был реально у нас хорош, так это Игорёк Лещук, которому волею судьбы выпал шанс сыграть.
И это большая удача, т.к. Антон Владимирович, думаю, напрудил бы сегодня.
Не усёк, кого там признали лучшим игроком матча, но на мой взгляд, это Лещук и есть..
Представляется, что для Динамо это был тяжелейший пока матч в сезоне, и несмотря на победу в нём, вопросы остаются.
В том числе и по большим проблемам во втором тайме уже вторую игру подряд.
Создаётся впечатление, что у команды садится физика..
Хотя, нельзя не заметить, что играли мы сегодня против одной из сильнейших команд РПЛ прямо сейчас.
Так что как бы то ни было, сораДников- с тремя законно выстраданными очками..))