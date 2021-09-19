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Сочи - Динамо
Нижний Новгород - Арсенал

Протокол матча Сочи против Динамо

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Сочи
0 : 1
завершен
19 сентября 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 18.5 - 53.6
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.9
Средний возраст: 29 - 24.4
Средний рост: 183 - 183
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 0
Динамо
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Фишт, зрителей: 498 +23 +24, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.292.68
Фонбет 2.65 3.30 2.70
Мелбет 2.43 3.38 3.22
BetBoom 2.37 3.34 3.14
    Еще
     
    46' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Терехов Сергей (13) вышел на поле
     
    2
    68' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Жоаозиньо (22) вышел на поле
    68' Попов Ивелин (8) уходит с поля, Бурмистров Никита (18) вышел на поле
     
    12' (0:1) Захарян Арсен (47) (Шиманьски Себастьян (53))
     
    46' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Паршивлюк Сергей (4) вышел на поле
     
    60' Шиманьски Себастьян (53) уходит с поля, Евгеньев Роман (24) вышел на поле
     
    2
    66' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
    66' Макаров Денис (25) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    87' Скопинцев Дмитрий (7) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
    Голы
    12’ 0:1 Захарян Арсен
    ассистент Шиманьски Себастьян
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Терехов Сергей Заика Кирилл 46’
    46’ Паршивлюк Сергей Захарян Арсен
    60’ Евгеньев Роман Шиманьски Себастьян
    66’ Тюкавин Константин Грулев Вячеслав
    66’ Игбун Сильвестр Макаров Денис
    Жоаозиньо Юсупов Артур 68’
    Бурмистров Никита Попов Ивелин 68’
    87’ Н'Жи Клинтон Скопинцев Дмитрий
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 10
    		7 Удары в створ 5
    		3 Фолы 9
    		8 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		68% Владение мячом 32%
    		4 Cэйвы 7
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    Все комментарии
    Gotlib
    Gotlib ответ DIN84 (раскрыть)
    20 сентября в 10:10, ред.
    Ордец в начале игры, когда никого из соперников рядом с ним не было, не смог выбить мяч хотя бы в аут, (я уж не говорю о передаче на партнёра) и тот слетел на угловой, а вот с углового хозяева должны были открывать счёт. Игрок Сочи после навеса беспрепятственно пробил по воротам и мяч прошёл рядом со штангой. Из ничего Ордец мог бы привезти гол, если бы у бившего по воротам игрока Сочи хватило мастерства.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    19 сентября в 23:26
    Динамо неплохо, вот что значит, когда нет высокопоставленных паразитов и команда может нормально развиваться.
    KLINSI
    KLINSI ответ ildar_3871 (раскрыть)
    19 сентября в 23:20
      Capral
      Capral ответ stanichnik (раскрыть)
      19 сентября в 22:47
      Ещё раз плюсую, даже, если ты будешь против!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      +10000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      DIN84
      DIN84
      19 сентября в 22:41
      не понимаю дифирамбов в сторону Лещука.сыграл так,как и должен был сыграть вратарь добротного уровня.или он с десяток суперспасений сделал за матч?пропусти он один мяч,его бы здесь с г....бы смешали,так как по настоящему опасных ударов у Сочи за весь матч практически и не было.а вот если бы не Ордец,про сухой матч можно было бы забыть.вот кто настоящий герой.все перехватывал сверху,снизу,сбоку.
      stanichnik
      stanichnik ответ Capral (раскрыть)
      19 сентября в 22:39
      Ну вот видишь, значит в преисподнюю меня отправлять за лингвистику у админов не будет повода, зато как уважительно звучит "66 ШВАРЦ" - господин Шварц, потому что назвать его "товарищ" у меня язык не поворачивается.
      Capral
      Capral ответ stanichnik (раскрыть)
      19 сентября в 22:32
      Herr на немецком. В чувстве юмора тебе не откажешь, но он достоин этого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      stanichnik
      stanichnik ответ Capral (раскрыть)
      19 сентября в 22:30, ред.
      Что так Тебя рассмешило, как по-немецки звучит "господин Шварц"
      Capral
      Capral ответ stanichnik (раскрыть)
      19 сентября в 22:28
      Ничего, уже недолго осталось до развязки!!! Скоро прозреют!!!!!!!
      Capral
      Capral ответ stanichnik (раскрыть)
      19 сентября в 22:26
      Дружище Иван Иванович, счастлив тебя видеть, и конечно же не пройду мимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как ты сказал, 66 Шварц? Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер, Классика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      +1000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      +100000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      +1000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      stanichnik
      stanichnik
      19 сентября в 22:22
      Поздравляю всех Динамиков с вымученной победой в Сочи над местной командой и временным выходом на второе место в турнирной таблице.
      Теперь то, что касается игры, если одним словом то Динамо, что называется, отскочило. Забив быстрый гол, москвичи впервые наверное в этом сезоне отдали сопернику инициативу и от их их привычного шпили-вили не осталось и следа, потому как к исходу полу-часа игры игроки атаки уже еле волочили ноги и с трудом держали мяч. И если в первых турах все восторгались агрессивной и ударной(читайте тупой энергозатратной беготнёй и пулянием мячей по воробьмм и и фотографам) игрой Динамо, то сегодня статистика матча наглядно показывает обратное: владение мячом - 66% на 34%, удары по воротам -21:9, из них в створ 10:6. Важная заслуга в победе гостей принадлежит Лещуку и Бальбуэна с Ордецем. Безусловно, я как и многие болельщики Динамо рад победе над фк Сочи, но я по прежнему не доволен игрой и не вижу работу Шварца. Проиграй сегодня москвичи южанам и может быть тогда многие поролзрели, что "король - голый!", но этого не случилось, а значит все снова будут отмечать работу "хера Шварца" и хвалить за работу над ошибками после поражения от нижегородцев. Что ж, до дерби со Спартаком у Динамо две домашние игры с Рубином и Крыльями, буду конечно желать победы своему любимому клубу и надеяться, что на следующий тур травмированные игроки вернутся в строй(Шунин пусть отдохнёт подольше), и немецкий наставник выставит сильнейший состав, а команда наконец-то покажет красивый и умный футбол.
      Capral
      Capral
      19 сентября в 22:21
      БорЫсыч, а как насчёт классного тренера Калитвинцева??? Это- твой приговор.
      Борисыч1
      Борисыч1 ответ pomor45 (раскрыть)
      19 сентября в 22:16, ред.
      Шунин не играл из-за травмы - можешь посмотреть на его разбитое лицо, в инстаграмме есть. Заха всегда так бьёт, у него отработаны удары по углам под опорную ногу, вбит автоматизм. Ну а удача - после стольких неудач, когда по 20 ударов по воротам делали в КАЖДОМ матче, а голов не было -стало крайне необходимо попробовать сыграть в обороне - упереться рогом, но не пропустить. И прекрасно, что Команда это сделала. Поставили Евгеньева третьим ЦЗ, убрали атакующего Макарова, заменив его на играющего головой в обороне Слая, уставшего Скопу на быстрого Нжи, выпустили неуступчивого Парша вместо атакующего того же Скопы(переместив его в ПЗ). А вот Тюка сыграл хуже Грули, не так цеплялся за мячи. Тем не менее считаю победу тренерской - и заметь, что Шварц делал замены первым. Не как реакция на замены соперника, а как собственное ведение игры.
      Kolymchanin
      Kolymchanin ответ gentlewolf (раскрыть)
      19 сентября в 22:08
      Тут не соглашусь. Иван и так каждый матч достоно проводит, без дополнительной мотивации.
      Capral
      Capral ответ pomor45 (раскрыть)
      19 сентября в 22:02
      Если откровенно, то у Динамо при физруке 80% голов после диких ошибок соперника. Ни одной комбинации я не увидел. Всё строится только на прессинге, от которого, похоже уже команда устала.... Вспомните меня, физрук- начал своё падение....
      Пепс
      Пепс
      19 сентября в 21:59, ред.
      Динамо повезло однако... Был б Шунька нагребли б по полной, хотя он конечно он и лучший вратарь сборной (так некоторые динамиты считают и ругаются если я им говорю что это не так) 😁😁😁😁😁
      pomor45
      pomor45 ответ Борисыч1 (раскрыть)
      19 сентября в 21:57
      Статистику смотри. И что? Захарян смотрел куда бил? Так - махнул под себя куда-то в сторону ворот, но очень удачно. Вообще-то, почитай комент своего сотоварища баска - вот с ним согласен полностью. Если и Шварц (для себя) оценивает так же, то выводы будут верные. Первым признаком явится замена Шунина на Лещука.
      Gotlib
      Gotlib
      19 сентября в 21:56, ред.
      Лещ и Захар сделали результат. А Макару надо поменьше дриблингом заниматься, чуть опять гол не привёз, как в прошлой игре.
      pomor45
      pomor45 ответ баск (раскрыть)
      19 сентября в 21:47
      Самая адекватная реакция среди болельщиков Динамо не происшедшее. Победа есть победа, но её оценка должна быть объективной - это залог других побед.
      Capral
      Capral ответ баск (раскрыть)
      19 сентября в 21:45
      Спасибо Паша за правду! Рад, что не ошибся в тебе!
      pomor45
      pomor45 ответ Capral (раскрыть)
      19 сентября в 21:44
        баск
        баск
        19 сентября в 21:42
        Победа наша драматична и не так чтобы сильно убедительна..

        Весьма энергозатратный первый тайм привёл к тому, что динамовцы практически сдохли уже минуте к 35-ой.
        Захаряну даже пришлось замениться в перерыве, а к 60 мин. окончательно наелся Шима, и это не была замена по позиции, вместо него вышел Евгеша, т.е. Шварцу пришлось перейти к игре в три центрдефа- в этом сезоне, если не ошибаюсь, такое впервые.

        Может, это и помогло.
        Отбились всё-таки, хотя отбиваться приходилось будь здоров..

        У хозяев хорошо налажены взаимодействия в центре поля, где набравшие мощную форму Нобоа, Юсупов и Попов представляют собой вполне себе грозный разыгрывающий кулак, который и сам по себе опасен в центре и впереди, и также способен снабжать возможностями играющего на острие колумбийца.
        Благодаря эффективным действиям упомянутого треугольника в течение обоих таймов у хозяев многократно проходили проникающие передачи и в опорную зону, и даже в штрафную Динамо.
        Плохо работал у нас Фомин, Моро в опорной зоне тоже не успевал, не лучший матч провёл и Шиманьски, хотя воевал он, как и всегда, от души.

        А вот кто был реально у нас хорош, так это Игорёк Лещук, которому волею судьбы выпал шанс сыграть.
        И это большая удача, т.к. Антон Владимирович, думаю, напрудил бы сегодня.
        Не усёк, кого там признали лучшим игроком матча, но на мой взгляд, это Лещук и есть..

        Представляется, что для Динамо это был тяжелейший пока матч в сезоне, и несмотря на победу в нём, вопросы остаются.
        В том числе и по большим проблемам во втором тайме уже вторую игру подряд.
        Создаётся впечатление, что у команды садится физика..
        Хотя, нельзя не заметить, что играли мы сегодня против одной из сильнейших команд РПЛ прямо сейчас.

        Так что как бы то ни было, сораДников- с тремя законно выстраданными очками..))
        Борисыч1
        Борисыч1 ответ pomor45 (раскрыть)
        19 сентября в 21:42
        А как могло повезти, если Сочи в лучшем случае слегонца пинали мячик по центру прямо в Лещука? Игорь должен был в сторону отойти, чтобы Сочам повезло? Или хватать мяч, который летит мимо или вот один раз в штангу попал и самому запихивать его в ворота? Хоть один удар в угол Лещук поймал?
        злой болельщик
        злой болельщик
        19 сентября в 21:41
          gentlewolf
          gentlewolf ответ pomor45 (раскрыть)
          19 сентября в 21:41
            Capral
            Capral ответ pomor45 (раскрыть)
            19 сентября в 21:40
              Vladimir808
              Vladimir808
              19 сентября в 21:39
              С Победой!!!
              Очень тяжёлая, трудовая победа. Тем приятнее послевкусие победы!!! Молодцы динамовцы.
              gentlewolf
              gentlewolf ответ pomor45 (раскрыть)
              19 сентября в 21:39
                pomor45
                pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
                19 сентября в 21:38
                Надрали? Ты это называешь - надрали? Сочи просто не повезло с реализацией. Посмотри статистику. Повезло, что удержали победу - так вернее будет.
                Capral
                Capral ответ pomor45 (раскрыть)
                19 сентября в 21:35
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