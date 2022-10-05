«Сочи» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (08.10.2022)

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вчера, 15:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу «Динамо» М предлагается по 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Сочи» выиграл только два матча из пяти последних пяти матчей в РПЛ и часто проигрывает в кубке страны, что говорит о проблемах команды с результатами. Перед стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 17 баллами и отстает от лидера уже на 12 пунктов. В предстоящей игре с малоуспешным в последние месяцы «Локомотивом», хозяева снова могут выйти на путь побед. В прошлом туре «Сочи» крупно проиграл на выезде «Оренбургу» (1:4), а ранее в кубке страны уступил ЦСКА (1:2).

«Локомотив» выступает все хуже и хуже с каждым поединком, что уже мало удивляет болельщиков, которые ждут изменений. «Железнодорожники» опустились в зону вылета с набранными девятью баллами, и чтобы ее покинуть необходимо начать вновь стабильно набирать очки. Два последних матча «Локомотива» завершились поражениями от «Урала» (2:4) в РПЛ и победой в кубке страны над «Химками» (5:0).

Информация для ставок

«Сочи» смог одержать только две победы в десяти последних встречах во всех турнирах

«Локомотив» проиграл на выезде семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» проиграл три из четырех последних матчей «Локомотиву»

Прогноз

«Локомотив» выглядит очень плохо и даже с «Сочи» имеет очень мало шансов набрать очки в предстоящем поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.