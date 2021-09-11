«Сочи» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (12.09.2021)

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11 сентября 2021, 23:34

Увлекательный поединок двух разных по стилю команд можно увидеть в седьмом туре РПЛ , где «Сочи» сыграет с «Уфой». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Уфы» оценивается по коэффициенту 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7. Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.01.

Форма команд

«Сочи» продолжает свою уверенную игру в РПЛ еще с прошлого сезона, где смог квалифицироваться в Лигу Конференций. Сейчас команда набрала 12 очков в шести последних матчах, что является хорошим результатом. В домашнем матче с не самым сильным соперником игроки постараются продлить свой успех и добавить еще три очка в копилку турнирной таблицы. В прошлой игре «Сочи» обыграл на выезде «Спартак» (2:1), а ранее команда уступила «Крыльям Советов» (0:1).

«Уфа» выиграла только один матч в чемпионате и набрала пять очков. Данный результат не может радовать болельщиков и руководство, ведь клуб очень близко находится к зоне вылета, несмотря на только начавшийся чемпионат. Тренерскому штабу следует поработать над изменением некоторых компонентов игры, чтобы срочно улучшить результат. Последние два матча «Уфы» закончились поражением от «Крыльев Советов» (1:2) и ничейным результатом с «Зенитом» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Уфы» закончились исходом «обе забьют»

«Сочи» забивает на своем поле уже в 12 матчах подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами закончились ничейным результатом

Три последние личные встречи коллективов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сочи» выглядит уверенней своего соперника и постарается сыграть первым номером, проводя позиционные атаки. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата ближе к концу поединка. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.