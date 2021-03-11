СПАЛ — «Энтелла»: прогноз на матч Серии B (12.03.2021)

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11 марта 2021, 11:16

28-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд — СПАЛ принимает «Энтеллу». Матч состоится 12 марта.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Энтеллы» будет стоить 6.8, ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 2.21.

Вероятность низового матча составляет 1.72 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.31.

Форма команд

СПАЛ только в прошлом туре прервал свою серию без побед из нескольких матчей. Команда обыграла на выезде «Пескару» (1:0), теперь удерживает место, которое дает право на участие в плей-офф за выход в Серию А. Отрыв клуба от ближайших преследователей составляет четыре очка.

«Энтелла» является последней командой чемпионата. Команда отстает от 15-го места на девять очков и имеет очень мало шансов на то, чтобы остаться во второй по силе лиге Италии. В прошлых двух турах «Энтелла» дважды сыграла вничью с одинаковым счетом (0:0) в матчах с «Асколи» и «Лечче».

Информация для ставок

• СПАЛ выиграл только один из последних десяти матчей

• «Энтелла» проиграла восемь последних встреч из десяти на выезде

• Последние два матча между клубами завершились победами СПАЛа

• Четыре последних матча домашних матча СПАЛа завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что матч будет низовым и небогат на яркие моменты. Поэтому мы предлагаем не рисковать и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.72 на тотал меньше 2.5 мячей.