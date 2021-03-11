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СПАЛ — «Энтелла»: прогноз на матч Серии B (12.03.2021)

11 марта 2021, 11:16

28-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд — СПАЛ принимает «Энтеллу». Матч состоится 12 марта.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.76 2.18

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Энтеллы» будет стоить 6.8, ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 2.21.

Вероятность низового матча составляет 1.72 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 2.31.

Форма команд

СПАЛ только в прошлом туре прервал свою серию без побед из нескольких матчей. Команда обыграла на выезде «Пескару» (1:0), теперь удерживает место, которое дает право на участие в плей-офф за выход в Серию А. Отрыв клуба от ближайших преследователей составляет четыре очка.

«Энтелла» является последней командой чемпионата. Команда отстает от 15-го места на девять очков и имеет очень мало шансов на то, чтобы остаться во второй по силе лиге Италии. В прошлых двух турах «Энтелла» дважды сыграла вничью с одинаковым счетом (0:0) в матчах с «Асколи» и «Лечче».

Информация для ставок

СПАЛ выиграл только один из последних десяти матчей
• «Энтелла» проиграла восемь последних встреч из десяти на выезде
• Последние два матча между клубами завершились победами СПАЛа
• Четыре последних матча домашних матча СПАЛа завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что матч будет низовым и небогат на яркие моменты. Поэтому мы предлагаем не рисковать и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.72 на тотал меньше 2.5 мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.76 2.18
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
11 марта в 11:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Виртус Энтелла» (Кьявари)
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