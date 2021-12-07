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«Спарта» Прага – «Брондбю». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 00:18

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Спарта» Прага примет на своем поле «Брондбю» из Дании. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига Европы 2021/2022
Спарта
Брондбю
- : -
09 декабря 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72. В случае победы «Брондбю» зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Брондбю» является аутсайдером своей группы, но сохраняет шансы на выход в Лигу конференций с третьего места. В чемпионате Дании клуб идет на третьем месте и отстает на пять пунктов от лидера. В прошлом туре Лиги Европы «Брондбю» проиграл «Лиону» (1:3), а ранее разошелся миром с «Рейнджерс» (1:1).

«Спарта» Прага не смогла навязать конкуренцию лидерам группы и осталась на третьем месте с четырьмя очками. Однако в этом футбольном году у коллектива есть хорошие шансы продолжить выступления в Лиге конференций, а для этого достаточно не проиграть в предстоящем поединке. В чешском чемпионате «Спарта» идет на третьем месте и отстает от лидера «Славии» на пять очков. Последние два матча Лиги Европы с участием пражской «Спарты» завершились поражениями от «Рейнджерса» (0:2) и «Лиона» (0:3).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Спарты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Брондбю» проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Спарта» Прага забивала в 14 из 15 последних встреч на своем стадионе
  • Четыре из шести выездных матчей клуба из Дании завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Спарта» Прага, несмотря на слабое выступление на этой стадии, должна проходить в Лигу конференций, ведь показывает более уверенную игру, чем ее оппонент. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что хозяева докажут свои амбиции на футбольном поле. Коэффициента на победу «Спарты» составляет 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.58 1.28 2.25 1.65 1.76 2.04
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Gahi
Gahi
сегодня в 00:48
Победа команды "Спарта" в этом матче. Удачи
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