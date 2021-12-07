«Спарта» Прага – «Брондбю». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 00:18

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Спарта» Прага примет на своем поле «Брондбю» из Дании. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72. В случае победы «Брондбю» зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Брондбю» является аутсайдером своей группы, но сохраняет шансы на выход в Лигу конференций с третьего места. В чемпионате Дании клуб идет на третьем месте и отстает на пять пунктов от лидера. В прошлом туре Лиги Европы «Брондбю» проиграл «Лиону» (1:3), а ранее разошелся миром с «Рейнджерс» (1:1).

«Спарта» Прага не смогла навязать конкуренцию лидерам группы и осталась на третьем месте с четырьмя очками. Однако в этом футбольном году у коллектива есть хорошие шансы продолжить выступления в Лиге конференций, а для этого достаточно не проиграть в предстоящем поединке. В чешском чемпионате «Спарта» идет на третьем месте и отстает от лидера «Славии» на пять очков. Последние два матча Лиги Европы с участием пражской «Спарты» завершились поражениями от «Рейнджерса» (0:2) и «Лиона» (0:3).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Спарты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брондбю» проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Спарта» Прага забивала в 14 из 15 последних встреч на своем стадионе

Четыре из шести выездных матчей клуба из Дании завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Спарта» Прага, несмотря на слабое выступление на этой стадии, должна проходить в Лигу конференций, ведь показывает более уверенную игру, чем ее оппонент. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что хозяева докажут свои амбиции на футбольном поле. Коэффициента на победу «Спарты» составляет 1.72.