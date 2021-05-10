«Спартак» — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (10.05.2021)

«Спартак» сыграет против «Химок» 10 мая 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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2 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Спартак». Поставить на победу клуба из столицы можно по коэффициенту 1.29. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Химок» по 3.60. Также можно поставить на обе команды забьют по 1.95.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 53 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Москвы — 16 побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 52 гола и пропустила 34 мяча.
«Химки» в этом сезоне удивили многих болельщиков. Клуб поднялся на восьмую строчку и набрал 44 пункта. Перед началом сезона болельщики думали, что «Химки» будут сражаться за выживание, но клуб смог переубедить фанатов. Сейчас у «Химок» 13 побед, пять ничьих и десять поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 37 мячей.
Информация для ставок
● «Спартак» и «Химки» выиграли три матча из последних пяти
● «Химки» забили четыре гола в пяти последних матчах
● «Спартак» пропустил восемь мячей в пяти последних играх
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Спартак» по 1.25.
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