«Спартак» — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (10.05.2021)

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вчера, 08:36

«Спартак» сыграет против «Химок» 10 мая 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Спартак». Поставить на победу клуба из столицы можно по коэффициенту 1.29. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Химок» по 3.60. Также можно поставить на обе команды забьют по 1.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 53 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Москвы — 16 побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 52 гола и пропустила 34 мяча.

«Химки» в этом сезоне удивили многих болельщиков. Клуб поднялся на восьмую строчку и набрал 44 пункта. Перед началом сезона болельщики думали, что «Химки» будут сражаться за выживание, но клуб смог переубедить фанатов. Сейчас у «Химок» 13 побед, пять ничьих и десять поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 37 мячей.

Информация для ставок

● «Спартак» и «Химки» выиграли три матча из последних пяти

● «Химки» забили четыре гола в пяти последних матчах

● «Спартак» пропустил восемь мячей в пяти последних играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Спартак» по 1.25.

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