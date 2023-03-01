«Спартак» — «Урал»». Прогноз на матч чемпионата России (04.03.2023)

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сегодня, 16:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Урала» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

Московский «Спартак» провел хороший сбор перед возобновлением РПЛ и даже успел выйти в следующую стадию кубка России. На данный момент команда идет на втором месте с 36 баллами и отстает на шесть пунктов от лидера «Зенита», поэтому победа в предстоящей встрече очень важна. Два последних матча «Спартак» провел с «Локомотивом» в рамках кубка России и оба выиграл (1:0, 4:2).

«Урал» также показал хороший результат в кубке России, пройдя по сумме двух встреч «Ростов» (1:1, 2:1) и к поединку со «Спартаком» подходит в хорошем настроении. Что касается чемпионата России, то клуб из Екатеринбурга занимает десятое место с 21 баллом, при этом имея серию без поражений из нескольких матчей.

Информация для ставок

«Спартак» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Урал» не знает поражений в 11 официальных поединках подряд

«Спартак» выиграл пять последних матчей у «Урала»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» имеет хорошую статистику личных встреч с клубом из Екатеринбурга, и мы предполагаем, что в нынешней ситуации у него есть все шансы ее продлить. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.