«Специа» — «Парма». Прогноз на матч Серии A (27.02.2021)

1614286175

вчера, 23:49

«Специа» и «Парма» 27 февраля сыграют в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре букмекеры не выделяют. Ставки на победу «Специи» в БК Бетсити можно сделать по коэффициенту 2.48, а победа «Пармы» идет с котировкой 3.28. Заключить пари на ничейный исход можно за 3.26.

Больше шансов аналитики БК отводят на то, что команды не покажут результативной игры в атаке. Так, исход с тоталом меньше (2,5) мячей можно сыграть за 1.87, больше – 2.08.

Форма команд

«Специа» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 24 очка. По итогам 16-и проведенных туров команда одержала шесть побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

19 февраля «Специа» с крупным счетом проиграла в гостях «Фиорентине» (0:3). Перед этим команда занесла себе в актив две виктории кряду, обыграв «Милан» (2:0) и «Сассуоло» (2:1).

Для «Пармы» этот сезон складывается очень сложно. «Крестоносцы» из-за затяжной серии неудач оказались в зоне вылета (на предпоследнем месте). Чтобы покинуть подвальную часть турнирной таблицы, команде нужно ликвидировать отставание от 17-й позиции, которое составляет шесть очков.

В прошлом туре чемпионата «Парма» разделила очки с «Удинезе» на своем поле (2:2). Так команда прервала череду из проигрышей, которая длилась четыре тура.

Впервые в этом сезоне соперники встретились в пятом туре. Матч на стадионе «Пармы» завершился вничью 2:2.

Информация для ставок

Соперники провели три очных встречи – две ничьи и одна победа «Пармы» (2:0)

«Специа» пропускала голы в четырех из пяти последних матчей на своем поле

В трех из четырех прошлых гостевых матчей «Пармы» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Парма» оказалась в сложном положении. Сейчас «крестоносцам» уже терять нечего, им нужно играть на победу в каждом матче. «Специа» дома стабильно отличается забитыми голами, но и пропускают хозяева поля тоже с завидной регулярностью.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.87 в букмекерской конторе Бетсити.