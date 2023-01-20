«Специа» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (22.01.2023)

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вчера, 23:54

Ставки букмекеров

«Рома» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.8. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.6

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.08. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать свой выбор на варианте «обе забьют» можно по 1.9.

Форма команд

«Специя» уже несколько матчей не проигрывает в чемпионате Италии, тем самым укрепляя свои позиции. Сейчас коллектив имеет в своем активе 18 очков и находится на текущем 15 месте. Коллектив имеет хороший запас перед зоной вылета и может сосредоточиться на борьбе с командой Жозе Моуриньо, а если повезет и отобрать у нее очки. В прошлом туре «Специя» минимально обыграла «Торино» (1:0), а в кубке крупно уступила «Аталанте» (2:5).

«Рома» также идет без поражений уже несколько матчей в Серии А, однако часто заканчивает матч ничьими, что влияет на место в турнирной таблице. Сейчас «волки» занимают седьмое место с 34 баллами и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре у «Ромы» не возникло проблем на своем стадионе с «Фиорентиной» (2:0), а в кубке команда минимально одолела «Дженоа» (1:0).

Информация для ставок

«Рома» проиграла один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Специя» уступила в двух поединках

«Специя» забивала в девяти из десяти последних матчей на своем поле

«Рома» выиграла три из пяти последних поединков со «Специей»

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Специя» при хорошей обороне и разумным действиям в атаке вполне способна отобрать очки у «Ромы». Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.