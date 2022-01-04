«Специа» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

Ставки букмекеров
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1 : 2
завершен
06 января 2022, 16:30
четверг
Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.5 на победу «Специи». В случае успеха «Вероны» зайдет коэффициент 2.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.99. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Специа» в последних двух турах удивила и порадовала, команда играла с очень непростыми соперниками и смогла набрать в противостоянии с ними четыре балла. Сначала была оформлена домашняя ничья с «Эмполи» (1:1), а затем впервые в истории Серии А команда победила без единого удара в створ ворот, повержено было «Наполи» (1:0).
«Верона» ярко проводила первый круг, но под конец года сбавила обороты и перестала радовать болельщиков и результатами и голевым футболом. В двух последних турах команда набрала одно очко благодаря ничьей с «Фиорентиной» (1:1), а также уступила на выезде «Торино» с минимальным счетом (0:1).
Информация для ставок
- Безвыигрышная домашняя серия «Специи» составляет четыре игры (две ничьи и два поражения)
- «Верона» не может одержать победу в четырех матчах кряду
- Четыре из пяти минувшие очные встречи завершились победой «Вероны»
- Шесть из семи последних поединков «Специи» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
«Специа» является удобным соперником для «Вероны». Вероятно, что и в этом матче гостевая команда добудет победу и прервет свою затянувшуюся серию неудач. Сделать ставку на победу «Вероны» по коэффициенту 2.15 можно в букмекерской конторе Фонбет.