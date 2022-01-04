«Специа» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:58

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.5 на победу «Специи». В случае успеха «Вероны» зайдет коэффициент 2.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.99. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Специа» в последних двух турах удивила и порадовала, команда играла с очень непростыми соперниками и смогла набрать в противостоянии с ними четыре балла. Сначала была оформлена домашняя ничья с «Эмполи» (1:1), а затем впервые в истории Серии А команда победила без единого удара в створ ворот, повержено было «Наполи» (1:0).

«Верона» ярко проводила первый круг, но под конец года сбавила обороты и перестала радовать болельщиков и результатами и голевым футболом. В двух последних турах команда набрала одно очко благодаря ничьей с «Фиорентиной» (1:1), а также уступила на выезде «Торино» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Специи» составляет четыре игры (две ничьи и два поражения)

«Верона» не может одержать победу в четырех матчах кряду

Четыре из пяти минувшие очные встречи завершились победой «Вероны»

Шесть из семи последних поединков «Специи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Специа» является удобным соперником для «Вероны». Вероятно, что и в этом матче гостевая команда добудет победу и прервет свою затянувшуюся серию неудач. Сделать ставку на победу «Вероны» по коэффициенту 2.15 можно в букмекерской конторе Фонбет.