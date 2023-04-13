«Специя» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (14.04.2023)

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вчера, 21:23

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75, а победа «Специи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.12. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» оценивается за 2.

Форма команд

«Специя» выиграла всего один матч в пяти последних турах Серии А и очень близко находится к зоне вылета, что не может радовать болельщиков. На данный момент коллектив занимает 17 место с 26 очками, а отрыв от ближайшего соперника составляет всего четыре балла. Чтобы не опуститься в опасную зону хозяевам необходимо цепляться за очки в каждом оставшемся поединке. Два последних матча «Специи» завершились ничьими с «Фиорентиной» (1:1) и «Салернитаной» (1:1).

«Лацио» полностью сконцентрирован на чемпионате Италии и закономерно занимает второе место в турнирной таблице. В активе римлян 58 баллов, что на пять пунктов больше, чем у принципиального соперника «Ромы». Чтобы укрепиться на своей позиции, гостям важно выиграть у команды из нижней части турнирной таблицы. В прошлом туре «Лацио» на своем поле одолел «Ювентус» (2:1), а ранее переиграл на выезде «Монцу» (2:0).

Информация для ставок

Пять из восьми последних матчей «Специи» завершились ничейным результатом

«Лацио» выиграл три последних поединка в рамках Серии А

«Специя» проиграла все шесть последних матчей с «Лацио»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче гости не будут иметь особых проблем с результатом и добьются очередной важной победы в Серии А. Сделать ставку на успех «Лацио» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.