«Специя» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (13.05.2023)

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вчера, 19:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.88. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Специя» не радует своих болельщиков в последних турах и закономерно занимает место в зоне вылета. Коллектив имеет в активе 27 баллов, что позволяет им занимать только 18 место и бороться за выживание в Серии А. В предстоящем поединке с «Миланом» для хозяев даже ничейный результат стал бы хорошим достижением. Два последних матча «Специи» в чемпионате Италии завершились поражениями от «Аталанты» (2:3) и «Кремонезе» (0:2).

«Милан», как и его болельщики пребывают не в самом лучшем настроении, ведь первый матч Лиги чемпионов «Интеру» они проиграли за 12 минут (0:2). В чемпионате Италии «россонери» идут на пятом месте с 61 баллом и отстает от «Интера» на два пункта. Гостям очень нужна победа, но в свою очередь следует избежать травм и перед ответной встречей с «Интером» в еврокубках. В прошлом туре «Милан» обыграл «Лечче» (2:0), а ранее не смог одолеть «Кремонезе» (1:1).

Информация для ставок

«Специя» не может победить на протяжении последних восьми поединков

Три последних матча «Милана» на выезде завершились ничейными результатами

«Милан» выиграл три из пяти последних матчей с «Монцой» при двух поражениях

Три последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.