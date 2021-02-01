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«Спортинг» — «Бенфика». Прогноз на матч португальской Примейры (02.02.2021)

вчера, 09:11

«Спортинг» 2 февраля принимает на своем стадионе «Бенфику». Это будет встреча в рамках очередного тура португальской Примейры. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.542.60
Fonbet Live! 10.50 1.15 11.00
Лига ставок 3.15 3.25 2.26

Ставки букмекеров

На победу «Спортинга» в этом матче букмекеры предлагают коэффициент 2.60. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.50. Триумф «Бенфики» — 2.75.

Форма команд

«Спортинг» — лидер португальской Примейры, у клуба 39 пунктов в активе. Своего ближайшего преследователя бело-зеленые опережают на четыре очка. Команда сыграла свой прошлый матч против «Боавишты» и выиграла его со счетом 2:0. Лиссабонцам очень нужна победа, но проблема в том, что «Бенфика» просто так свои очки отдавать не будет.

«Бенфика» расположилась на третьей строчке и имеет в активе 33 пункта. Сейчас у команды Жорже Жезуша неплохой отрезок, свой последний матч клуб выиграл со счетом 3:0. «Бенфика» неплохо выступает в нынешнем сезоне, о чем говорит ее положение в таблице, но до уровня чемпиона пока не дотягивает.

Информация для ставок

  • «Спортинг» пропустил девять мячей в сезоне — один из лучших показателей в Примейре
  • «Бенфика» проиграла лишь раз в пяти последних матчах
  • «Спортинг» выиграл три матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Спортинг» — коэффициент 1.97. Команда из Лиссабона очень мало пропускает и много забивает. Не будет большим удивлением, если она проделает то же самое в этом матче.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ротерхэм» — «Дерби Каунти».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.542.60
Fonbet Live! 10.50 1.15 11.00
Лига ставок 3.15 3.25 2.26
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STVA 1
STVA 1
вчера в 09:40
Думаю гости не проиграют
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