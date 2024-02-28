«Спортинг» – «Бенфика». Прогноз на матч кубка Португалии (29.02.2024)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Бенфики», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 23:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Спортинг» не проигрывает долгое время и продолжает борьбу за чемпионство с той же «Бенфикой». На данный момент «зелено-белые» уступают «орлам» два пункта, но имеют один поединок в запасе, поэтому могут захватить лидерство. Успех в матче кубка Португалии может психологически повлиять на конкурента и в чемпионате, поэтому хозяева постараются сыграть на победу. Два последних матча «Спортинга» завершились ничьими с «Риу Аве» (3:3) и «Янг Бойз» в Лиге Европы (1:1).
«Бенфика» хочет выиграть все внутренние трофеи, собственно, как и в прошлых сезонах. Команда уступает конкуренту по потерянным очкам в чемпионате, а здесь постарается с первого матча завладеть преимуществом. Также клуб будет бороться за каждый балл и в чемпионате, несмотря на проблемы, которые присутствуют в обороне и отчетливо видны в отдельных поединках. В прошлой игре «Бенфика» разгромила на своем поле «Портимоненси» (4:0), а ранее сыграла вничью с «Тулузой» в Лиге Европы (0:0), но прошла дальше.
Информация для ставок
- «Спортинг» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Бенфика» проиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Бенфика» играет на выезде и ей придется приспосабливаться к стилю игры соперника, но свой гол она должна найти. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.