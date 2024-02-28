«Спортинг» – «Бенфика». Прогноз на матч кубка Португалии (29.02.2024)

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вчера, 17:38

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Бенфики», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Спортинг» не проигрывает долгое время и продолжает борьбу за чемпионство с той же «Бенфикой». На данный момент «зелено-белые» уступают «орлам» два пункта, но имеют один поединок в запасе, поэтому могут захватить лидерство. Успех в матче кубка Португалии может психологически повлиять на конкурента и в чемпионате, поэтому хозяева постараются сыграть на победу. Два последних матча «Спортинга» завершились ничьими с «Риу Аве» (3:3) и «Янг Бойз» в Лиге Европы (1:1).

«Бенфика» хочет выиграть все внутренние трофеи, собственно, как и в прошлых сезонах. Команда уступает конкуренту по потерянным очкам в чемпионате, а здесь постарается с первого матча завладеть преимуществом. Также клуб будет бороться за каждый балл и в чемпионате, несмотря на проблемы, которые присутствуют в обороне и отчетливо видны в отдельных поединках. В прошлой игре «Бенфика» разгромила на своем поле «Портимоненси» (4:0), а ранее сыграла вничью с «Тулузой» в Лиге Европы (0:0), но прошла дальше.

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Бенфика» проиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бенфика» играет на выезде и ей придется приспосабливаться к стилю игры соперника, но свой гол она должна найти. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.