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«Спортинг» — «Бешикташ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2011)

03 ноября 2021, 14:59

Напряженную встречу «Спортинга» и «Бешикташа» можно будет посмотреть всем болельщикам в четвертом туре Лиги чемпионов. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Лига чемпионов 2021/2022
Спортинг
Бешикташ
4 : 0
завершен
03 ноября 2021, 23:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.197.98
Фонбет 1.40 5.00 7.30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Бешикташа» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.84.

Форма команд

Для «Бешикташа» данный сезон в Лиге чемпионов на данный момент можно считать провальным, ведь команда еще не набирала очков и занимает последнее место в группе. В случае поражения в предстоящем поединке, турецкий гранд потеряет шансы даже на третью позицию, которая дает право сыграть в Лиге Европы. В прошлой игре европейского турнира «Бешикташ» крупно проиграл на своем поле «Спортингу» (1:4), а ранее уступил на выезде «Аяксу» (0:2).

«Спортинг», как и нынешний оппонент, считается аутсайдером группы, однако в отличие от турецкого клуба еще имеет шансы побороться за плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы над «Бешикташем» еще в одном поединке, клуб сможет себе гарантировать место в Лиге Европы. Последние два матча «Спортинга» завершились победой над «Бешикташем» (4:1) и поражением от «Боруссии» Д (0:1) в Германии.

Информация для ставок

  • «Спортинг» выиграл семь последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Бешикташа» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спортинг» выиграл два последних поединка с «Бешикташем»

Прогноз

«Бешикташ» не внушает доверия как команда, которая может забрать очки у чемпиона Португалии. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем в этом матче и одержат уверенную победу. Сделать ставку на победу «Спортинга» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.03 1.29 2.38 1.63 1.87 2.06
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Все комментарии
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03 ноября в 18:41
Футбольный клуб Спортинг (Лиссабон) выиграет матч.
qbg27zfmt7yt
qbg27zfmt7yt
03 ноября в 18:41
Футбольный клуб Спортинг (Лиссабон) одержит победу.
shlomo
shlomo
03 ноября в 15:00
Спортинг фаворит этого матча
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