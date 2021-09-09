«Спортинг» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.09.2021)

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сегодня, 00:47

Центральный матч пятого тура чемпионата Португалии состоится 11 сентября в Лиссабоне — «Спортинг» сыграет против «Порту». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры отвели одинаковые шансы на успех команд в предстоящей игре. Поставить на победу «Спортинга» можно по коэффициенту 2.65, победа «Порту» оценивается в 2.64. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 3.40.

Помимо этого, букмекеры не ждут результативного исхода в противостоянии «львов» и «драконов», Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.84, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

«Спортинг» на правах действующего чемпиона Португалии неплохо стартовал в новом сезоне. Клуб из Лиссабона в стартовых турах добился побед над «Визелой» (3:0), «Брагой» (2:1) и «Белененсешем» (2:0), а затем разделил очки в гостях с «Фамаликау» (1:1).

У «Порту» тоже десять очков по итогам четырех проведенных поединков португальской лиги. «Драконы» оказались сильней «Ароки» (3:0), «Фамаликау» (2:1) и «Белененсеша» (2:0), а потом была зафиксирована ничья в гостевом противостоянии с «Маритиму» (1:1).

Информация для ставок

«Порту» не побеждал «Спортинг» в 3 прошлых очных встречах – 2 ничьих и поражение

В 4 прошлых очных встречах команд на поле «Спортинга» прошла ставка ОБЗ

В 4 из 5 предыдущих гостевых матчей «Порту» голы забивали обе команды

Прогноз

«Спортинг» и «Порту» располагают мощной атакой по португальским меркам. Сюда же добавим, что в последних междусобойчиках команды стабильно забивали друг другу. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» — коэффициент 1.80 в БК Фонбет.