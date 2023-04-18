«Спортинг» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ювентуса» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Спортинг» очень хорошо выглядел в первом матче Италии, но не смог отличиться и минимально проиграл (0:1). Теперь «лиссабонским львам» придется реабилитироваться уже перед родными трибунами и как минимум отыгрывать один пропущенный в Турине мяч. Соперник достаточно уязвим и у хозяев наверняка будут шансы отыграться, а вопрос остается в реализации. Два последних матча «Спортинга» в чемпионате завершились ничьей с «Аркокой» (1:1) и победой с «Каса Пиа» (4:3).
«Ювентус» смог добиться сложной победы на своем поле и едет в Лиссабон с минимальным преимуществом. Тем не менее, Массимилиано Аллегри следует правильно настроить коллектив, ведь в Турине гости на некоторых отрезках поединка переигрывали итальянский гранд. В чемпионате «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами и отстает от «Аталанты» на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Ювентус» несколько неожиданно уступил на выезде «Сассуоло» (0:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Спортинг» не проигрывает на своем стадионе уже шесть матчей подряд
- Три из четырех последних матчах между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Спортинг» играет на своем стадионе и имеет большие шансы забить в ворота «Ювентуса», который также вряд ли уйдет без гола. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.