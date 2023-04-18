«Спортинг» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

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сегодня, 13:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ювентуса» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Спортинг» очень хорошо выглядел в первом матче Италии, но не смог отличиться и минимально проиграл (0:1). Теперь «лиссабонским львам» придется реабилитироваться уже перед родными трибунами и как минимум отыгрывать один пропущенный в Турине мяч. Соперник достаточно уязвим и у хозяев наверняка будут шансы отыграться, а вопрос остается в реализации. Два последних матча «Спортинга» в чемпионате завершились ничьей с «Аркокой» (1:1) и победой с «Каса Пиа» (4:3).

«Ювентус» смог добиться сложной победы на своем поле и едет в Лиссабон с минимальным преимуществом. Тем не менее, Массимилиано Аллегри следует правильно настроить коллектив, ведь в Турине гости на некоторых отрезках поединка переигрывали итальянский гранд. В чемпионате «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами и отстает от «Аталанты» на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Ювентус» несколько неожиданно уступил на выезде «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спортинг» не проигрывает на своем стадионе уже шесть матчей подряд

Три из четырех последних матчах между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и имеет большие шансы забить в ворота «Ювентуса», который также вряд ли уйдет без гола. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.