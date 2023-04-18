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«Спортинг» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

сегодня, 13:18
Сандро Алекс

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ювентуса» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Лига Европы 2022/2023
Спортинг
Ювентус
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышНичья
- : -
20 апреля 2023, 22:00
четверг
0 - 1
Первый матч
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.273.303.44
Pari 2.25 3.25 3.40

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Спортинг» очень хорошо выглядел в первом матче Италии, но не смог отличиться и минимально проиграл (0:1). Теперь «лиссабонским львам» придется реабилитироваться уже перед родными трибунами и как минимум отыгрывать один пропущенный в Турине мяч. Соперник достаточно уязвим и у хозяев наверняка будут шансы отыграться, а вопрос остается в реализации. Два последних матча «Спортинга» в чемпионате завершились ничьей с «Аркокой» (1:1) и победой с «Каса Пиа» (4:3).

«Ювентус» смог добиться сложной победы на своем поле и едет в Лиссабон с минимальным преимуществом. Тем не менее, Массимилиано Аллегри следует правильно настроить коллектив, ведь в Турине гости на некоторых отрезках поединка переигрывали итальянский гранд. В чемпионате «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами и отстает от «Аталанты» на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Ювентус» несколько неожиданно уступил на выезде «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Спортинг» не проигрывает на своем стадионе уже шесть матчей подряд
  • Три из четырех последних матчах между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и имеет большие шансы забить в ворота «Ювентуса», который также вряд ли уйдет без гола. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.70 1.67 2.28 1.32 3.48
Pari 1.65 2.25
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:58
Считаю, что все-таки гораздо более высокий класс, мощный состав и колоссальный победный стаж позволит здесь знаменитому Ювентусу добиться положительного для себя исхода. Тем более Спортинг тут рано или поздно будет вынужден атаковать, а значит раскрываться, чем и должны по полной программе воспользоваться мастеровитые футболисты Юве. Еще как умеющие использовать даже полумоменты.)
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