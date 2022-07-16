«Чикаго Файр» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (17.07.2022)

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16 июля 2022, 14:30

Ставки букмекеров

«Чикаго Файр» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.11, ничья в игре котируется по 3.58, а победа «Сиэтл Саундерс» по 3.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.92, а ТМ (2.5) за 1.97.

Форма команд

«Чикаго Файр» по состоянию на сегодня занимает 12 место в Восточной конференции, имея в активе 20 очков. В нынешней кампании клуб по пять матчей выиграл и проиграл, а в 10 допустил поражение. В последних пяти турах добыто два выигрыша и три матча проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Торонто» (2:0).

«Сиэтл Саундерс» к матчу подходит на восьмой строчке Западной конференции, набрав 26 очков. По ходу турнира команда восемь раз обыгрывала соперников в двух поединках расписала «мировую» и в девяти уступила. В прошедших пяти турах дважды взят максимальный результат и трижды очков не добыто. В крайнем противостоянии победа отдана «Нэшвилл» (1:0).

Информация для ставок

«Чикаго Файр» проиграл в 10 из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчах «Сиэтл Саудерс» не было голо вили забила только одна команда

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, педлагаем заиграть ставку на то, что «Сиэтл Саундерс» не проиграет с коэффициентом 1.76 в БК Лига Ставок.