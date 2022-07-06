«Филадельфия Юнион» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз на матч МЛС (09.07.2022)

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06 июля 2022, 17:00

Ставки букмекеров

«Филадельфия Юнион» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.74, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Ди Си Юнайтед» по 4.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.82, а ТМ (2.5) за 1.98.

Форма команд

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня располагается на втором месте таблицы, имея в активе 30 очков. По ходу сезона команда семь матчей выиграла, девять сыграла вничью, а в двух допустила поражение. В последних пяти турах добыта одна победа, расписано три «мировых», а один матч проигран. В крайнем противостоянии очки поделены с «Коламбус Крю» (0:0).

«Ди Си Юнайтед» к матчу подходит на 13 строчке, набрав к этому времени 17 очков. В нынешнем сезоне клуб пять раз обыгрывал соперников, в двух поединках расписал «мировую» и в девяти встречах потерпел поражение. В предшествующих пяти турах один матч сыгран вничью, три проиграны, а в крайнем взят верх над «Орландо Сити» (3:5).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Ди Си Юнайтед» завершились с более 2.5 голами

«Филадельфия Юнион» не проиграла в 12 из 15 последних матчей

«Филадельфия Юнион» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Ди Си Юнайтед» забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.