«Коламбус Крю» — «Монреаль». Прогноз на матч МЛС (04.08.2022)

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сегодня, 15:29

Ставки букмекеров

«Коламбус Крю» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.06, ничья в игре продается за 3.60, а победа «Монреаль» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.82, а ТМ (2.5) по 1.99.

Форма команд

«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая шестую строчку в чемпионате, с набранным 30 очками. По ходу турнира команда семь матчей выиграла, девять сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала две победы и расписала три «мировые». В крайнем противостоянии очки поделены с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0).

«Монреаль» располагается на четвертом месте, имея в активе 36 очков. В текущем розыгрыше клуб 11 раз добивался победного результата, трижды расписал «мировую» и в восьми поединках потерпел поражение. В последних пяти турах два матча выиграно, два проиграно, а в крайнем все завершилось ничье с «Нью-Йорк Сити» (0:0).

Информация для ставок

«Коламбус Крю» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

11 из 15 последних матчей «Монреаль» завершились с более 2.5 голами

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Монреаль» забьет гол с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.