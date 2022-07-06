«Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз на матч МЛС (09.07.2022)

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06 июля 2022, 17:19

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.64, ничейный исход в игре продается за 4.20, а победа «Нью-Инглэнд Революшн» за 4.60 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.63, а ТМ (2.5) по 2.28.

Форма команд

«Нью-Йорк Сити» занимает четвертую позицию в чемпионате, имея в активе 29 очков. По ходу сезона команда восемь раз обыгрывала соперников, пять раз играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыта одна победа, расписано три «мировые», а в одном поединке очки потеряны. В крайнем противостоянии с «Атланта» победителя не выявлено (2:2).

«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате занимает седьмое место, набрав 25 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал семь «мировых» и в пяти встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились двумя выигрышами и тремя ничьими. В крайнем противостоянии очки поделены с «Цинциннати» (2:2).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились с менее 3.5 голами

«Нью-Инглэнд Революшн» в 10 из 15 последних матчах забил более 1.5 голов

«Нью-Йорк Сити» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.