«Остин» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (26.06.2022)

Ставки букмекеров
«Остин» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.10, ничейный исход матча продается за 3.65, а победа «Даллас» за 3.30 в БК Лига Ставок.
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2 : 2
завершен
26 июня 2022, 04:00
воскресенье
Эксперты ожидают изобилия голов в матче. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.67, а ТМ (2.5) по 2.20.
Форма команд
«Остин» по состоянию на сегодня располагается на третьем месте, набрав 27 очков. В нынешнем розыгрыше команда восемь раз обыгрывала соперников, три встречи сыграла вничью и четыре проиграла. В прошедших пяти турах допущено два поражения, один матч завершились с ничейным счетом, а два выиграно, в том числе крайний с «Монреаль» (0:1).
«Даллас» к матчу подходит на четвертом месте, имея в активе 25 очков. В нынешнем розыгрыше клуб семь раз обыгрывал соперников, расписал четыре «мировые» и четырежды потерпел поражение. В предшествующих пяти турах два матча выиграно и три проиграно. Крайнее противостояние с «Ванкувер» закончилось неудачно (0:2).
Информация для ставок
- В 10 из 15 последних матчах «Даллас» забили обе команды
- «Остин» не выиграл в девяти из 15 последних матчах
- «Даллас» выиграл в четырех из пяти очных встречах
Прогноз
Учитывая прямую конкуренцию команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.