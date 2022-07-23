«Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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вчера, 21:10

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.91, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Колорадо Рэпидс» по 3.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.79, а ТМ (2.5) за 2.02.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» к матчу подходит на девятой строчке, набрав 26 очков. По ходу турнира команда восемь раз обыгрывала соперников в двух поединках расписала «мировую» и в 10 уступила. В прошедших пяти турах однажды взят максимальный результат и четырежды очков не добыто. В крайнем противостоянии победа отдана «Чикаго Файр» (1:0).

«Колорадо Рэпидс» по состоянию на сегодня занимает 12 строчку, имея в активе 24 очка. В текущем сезоне клуб шесть матчей выиграл, восемь проиграл, а еще в шести расписал «мировую» с соперниками. В последних пяти турах в одной встрече добыт максимальный результат, в двух допущено поражение и расписана «мировая». В крайнем противостоянии обыгран «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Сиэтл Саундерс» завершились с менее 3.5 голами

В 15 последних матчах «Колорадо Рэпидс» забил менее 2.5 голов

«Колорадо Рэпидс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.