Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболСША. МЛС 2022

«Ванкувер» — «Чикаго Файр». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

вчера, 21:06
Ванкувер - Чикаго Файр

Ставки букмекеров

«Ванкувер» с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.40, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Чикаго Файр» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.542.94
Мелбет 2.43 3.52 2.82
1XBET 2.40 3.52 2.89

Аналитики затрудняются предположить какого количества голов стоит ожидать в поединке. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.94.

Форма команд

«Ванкувер» по состоянию на сегодня занимает 10 строчку в чемпионате Западной конференции, имея в активе 26 очков. П ходу турнира клуб семь раз обыгрывал соперников, в пяти матчах расписал «мировую», а в девяти потерпел поражение. В прошедших пяти турах три встречи сыграно вничью, а по одной выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии очки поделены с «Портленд Тимберс» (1-1).

«Чикаго Файр» располагается на 12 месте в Восточной конференции, набрав 23 очка. В нынешней кампании клуб шесть матчей выиграл, пять проиграл, а в 10 допустил поражение. В последних пяти турах добыто три выигрыша и два матча проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (1:0).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Ванкувер» забил менее 1.5 голов
  • «Чикаго Файр» проиграл в девяти из 15 последних матчей
  • «Ванкувер» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.05 1.85 1.59 2.47
Мелбет 2.01 1.89
1XBET 1.90 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:36
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
h54ytjfcx7n8
h54ytjfcx7n8
вчера в 23:06
Фаворит матча «Ванкувер»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 