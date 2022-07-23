«Ванкувер» — «Чикаго Файр». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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вчера, 21:06

Ставки букмекеров

«Ванкувер» с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.40, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Чикаго Файр» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются предположить какого количества голов стоит ожидать в поединке. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.94.

Форма команд

«Ванкувер» по состоянию на сегодня занимает 10 строчку в чемпионате Западной конференции, имея в активе 26 очков. П ходу турнира клуб семь раз обыгрывал соперников, в пяти матчах расписал «мировую», а в девяти потерпел поражение. В прошедших пяти турах три встречи сыграно вничью, а по одной выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии очки поделены с «Портленд Тимберс» (1-1).

«Чикаго Файр» располагается на 12 месте в Восточной конференции, набрав 23 очка. В нынешней кампании клуб шесть матчей выиграл, пять проиграл, а в 10 допустил поражение. В последних пяти турах добыто три выигрыша и два матча проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (1:0).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Ванкувер» забил менее 1.5 голов

«Чикаго Файр» проиграл в девяти из 15 последних матчей

«Ванкувер» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем