США – Сальвадор. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

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вчера, 18:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является американская сборная. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа сборной Сальвадора оценивается по 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.96. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.85.

Форма команд

Команда Сальвадора является предпоследней командой отбора и вряд ли сможет претендовать на высокое место или же выход на турнир. Коллектив набрал всего шесть очков и отстает от нужной четвертой позиции на восемь пунктов. В матче с США футболистам Сальвадора придется большое внимание уделить обороне, с которой у них не все в порядке (10 пропущенных мячей). Последние две встречи сборной завершились поражением от Панамы (1:2) и ничьей с Ямайкой (1:1).

Сборная США спокойно проводит квалификацию на ЧМ 2022 в Катаре и имеет неплохие шансы на прямую путевку на турнир. Коллектив занимает второе место в группе и набрал 15 очков, однако у двух ближайших конкурентов по 14 баллов и поэтому предстоящий матч с аутсайдером очень важен для сборной. В прошлом матче сборная США не смогла на выезде обыграть команду Ямайки (1:1), а немного ранее уверенно обыграла Мексику (2:0).

Информация для ставок

Сборная США проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах Сальвадор проиграл пять последних выездных матчей

Сборная США выиграла пять из шести последних поединков с Сальвадором

выиграла пять из шести последних поединков с Сальвадором Шесть из восьми последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

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