США – Сальвадор. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является американская сборная. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа сборной Сальвадора оценивается по 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.
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завтра, 03:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.96. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.85.
Форма команд
Команда Сальвадора является предпоследней командой отбора и вряд ли сможет претендовать на высокое место или же выход на турнир. Коллектив набрал всего шесть очков и отстает от нужной четвертой позиции на восемь пунктов. В матче с США футболистам Сальвадора придется большое внимание уделить обороне, с которой у них не все в порядке (10 пропущенных мячей). Последние две встречи сборной завершились поражением от Панамы (1:2) и ничьей с Ямайкой (1:1).
Сборная США спокойно проводит квалификацию на ЧМ 2022 в Катаре и имеет неплохие шансы на прямую путевку на турнир. Коллектив занимает второе место в группе и набрал 15 очков, однако у двух ближайших конкурентов по 14 баллов и поэтому предстоящий матч с аутсайдером очень важен для сборной. В прошлом матче сборная США не смогла на выезде обыграть команду Ямайки (1:1), а немного ранее уверенно обыграла Мексику (2:0).
Информация для ставок
- Сборная США проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Сальвадор проиграл пять последних выездных матчей
- Сборная США выиграла пять из шести последних поединков с Сальвадором
- Шесть из восьми последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
США является большим фаворитом в этом противостоянии и нуждается в трех очках, поэтому приложит все усилия для победы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.