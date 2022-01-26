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США – Сальвадор. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

вчера, 18:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является американская сборная. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа сборной Сальвадора оценивается по 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.20 6.30 14.00
Мелбет 1.20 6.50 18.00
1XBET 1.21 6.35 17.00
BetBoom 1.24 6.36 14.38

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.96. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.85.

Форма команд

Команда Сальвадора является предпоследней командой отбора и вряд ли сможет претендовать на высокое место или же выход на турнир. Коллектив набрал всего шесть очков и отстает от нужной четвертой позиции на восемь пунктов. В матче с США футболистам Сальвадора придется большое внимание уделить обороне, с которой у них не все в порядке (10 пропущенных мячей). Последние две встречи сборной завершились поражением от Панамы (1:2) и ничьей с Ямайкой (1:1).

Сборная США спокойно проводит квалификацию на ЧМ 2022 в Катаре и имеет неплохие шансы на прямую путевку на турнир. Коллектив занимает второе место в группе и набрал 15 очков, однако у двух ближайших конкурентов по 14 баллов и поэтому предстоящий матч с аутсайдером очень важен для сборной. В прошлом матче сборная США не смогла на выезде обыграть команду Ямайки (1:1), а немного ранее уверенно обыграла Мексику (2:0).

Информация для ставок

  • Сборная США проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Сальвадор проиграл пять последних выездных матчей
  • Сборная США выиграла пять из шести последних поединков с Сальвадором
  • Шесть из восьми последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

США является большим фаворитом в этом противостоянии и нуждается в трех очках, поэтому приложит все усилия для победы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.01 1.89
1XBET 2.00 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:44
Победа сборной команды США в этом матче. Удачи
5cb3s2nyur4v
5cb3s2nyur4v
вчера в 19:45
США одержит победу.
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