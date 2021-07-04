«Стабек» — «Сандефьорд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

В 11-м туре чемпионата Норвегии в гости к «Стабеку» приедет «Сандефьорд». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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0 : 2
завершен
сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Стабека» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.21. Ничейный результат котируется в 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.
ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 за 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.
Форма команд
«Стабек» находится в зоне вылета и на данный момент одержал только одну победу в чемпионате. Несмотря на то, что сезон не так давно стартовал, коллективу уже необходимо исправлять собственные ошибки, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Тренерскому штабу следует поработать над защитой, ведь команда пропускает достаточно много. В прошлом туре чемпионата «Стабек» сыграл вничью с «Викингом» (1:1), а немного ранее крупно уступил «Будё-Глимт» (1:4).
«Сандефьорд» ушел от зоны вылета не так далеко. Команда не может обрести стабильность и поэтому занимает только 12-е место в чемпионате. Клуб достаточно много пропускает в проигранных матчах, что говорит о необходимости корректировки этого компонента игры и возможном усилении защитной линии. В последних двух матчах «Сандефьорд» выиграл у «Будё-Глимт» (1:0) и был разгромлен «Стремгодсетом» (0:4).
Информация для ставок
- «Стабек» не может выиграть уже пять матчей подряд, а «Сандефьорд» одержал две победы за то же количество поединков
- Шесть из семи последних матчей «Стабека» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Стабек» одержал всего две победы в последних десяти домашних матчах
Прогноз
«Стабек» не показывает хороших результатов, но на этот матч команда выйдет предельно настроенной. Предполагаем, что хозяевам удастся прервать серию из неудач и набрать такие важные три очка в копилку. Сделать ставку на победу «Стабека» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.21.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».