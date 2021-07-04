«Стабек» — «Сандефьорд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

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сегодня, 00:43

В 11-м туре чемпионата Норвегии в гости к «Стабеку» приедет «Сандефьорд». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Стабека» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.21. Ничейный результат котируется в 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05.

ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 за 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Стабек» находится в зоне вылета и на данный момент одержал только одну победу в чемпионате. Несмотря на то, что сезон не так давно стартовал, коллективу уже необходимо исправлять собственные ошибки, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Тренерскому штабу следует поработать над защитой, ведь команда пропускает достаточно много. В прошлом туре чемпионата «Стабек» сыграл вничью с «Викингом» (1:1), а немного ранее крупно уступил «Будё-Глимт» (1:4).

«Сандефьорд» ушел от зоны вылета не так далеко. Команда не может обрести стабильность и поэтому занимает только 12-е место в чемпионате. Клуб достаточно много пропускает в проигранных матчах, что говорит о необходимости корректировки этого компонента игры и возможном усилении защитной линии. В последних двух матчах «Сандефьорд» выиграл у «Будё-Глимт» (1:0) и был разгромлен «Стремгодсетом» (0:4).

Информация для ставок

«Стабек» не может выиграть уже пять матчей подряд, а «Сандефьорд» одержал две победы за то же количество поединков

Шесть из семи последних матчей «Стабека» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Стабек» одержал всего две победы в последних десяти домашних матчах

Прогноз

«Стабек» не показывает хороших результатов, но на этот матч команда выйдет предельно настроенной. Предполагаем, что хозяевам удастся прервать серию из неудач и набрать такие важные три очка в копилку. Сделать ставку на победу «Стабека» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.21.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».