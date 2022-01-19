«Стандард» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.01.2022)

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19 января 2022, 13:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Стандарда» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брюгге» продолжает погоню за лидером чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз», от которого отставание составляет семь пунктов. Команда идет на втором месте и набрала 43 очка, но должна выигрывать следующие матчи, чтобы иметь шансы на первое место. Клуб имеет хорошую разницу мячей (43:28) и постарается ее улучшить в предстоящей встрече. Последние два матча чемпион Бельгии выиграл у «Сент-Трюйдена» (2:0) и проиграл «Серкль Брюгге» (0:2).

«Стандард» опустился на 14 место в чемпионате Бельгии, так как результаты клуба заметно ухудшились. Команда почти не побеждает и теряет места в турнирной таблице. Чтобы побороться за плей-офф коллективу следует немедленно изменить результаты в лучшую сторону и стабильно набирать очки в каждом поединке. В прошлой игре «Стандард» сыграл вничью с «Андерлехтом» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Зюлте-Варегему» (0:1).

Информация для ставок

«Брюгге» смог выиграть только пять игр из последних десяти на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Стандарда» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

«Брюгге» не может выиграть у «Стандарда» на выезде уже восемь поединков подряд

Прогноз

«Стандард» находится в плохой форме, но статистика личных встреч с «Брюгге» говорит в их пользу. Предполагаем, что в этот раз будет зафиксирован самый популярный результат во встречах клубов. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Фонбет.