«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (04.04.2021)

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сегодня, 00:10

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 32-й тур чемпионата Бельгии. «Стандард» ждет в гости «Гент». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Гента» оценивается по коэффициенту 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Гент» идет на девятом месте в чемпионате, команда борется за попадание в первую восьмерку команд, которая дает право на участие в плей-офф за еврокубковые места. Коллектив играет с переменным успехом, чередуя победы и поражения. В прошлом туре «Гент» выиграл минимально у «Серкль Брюгге» (1:0), а немного ранее проиграл крупно «Брюгге» (0:4).

«Стандард» опустился на 12-е место в чемпионате Бельгии, так как результаты клуба заметно ухудшились. Команда давно не побеждает и теряет места в турнирной таблице. Коллектив еще имеет шансы побороться за первую восьмерку, однако сделать это будет очень сложно. В прошлых турах «Стандард» сыграл вничью с «Генком» (2:2), а немного ранее проиграл на выезде «Мускрону» (0:1).

Информация для ставок

«Стандард» не может выиграть пять матчей подряд в чемпионате Бельгии

«Гент» проиграл одну игру из последних пяти в чемпионате

«Гент» выиграл четыре последних поединка против «Стандарда»

Семь из восьми последних матчей между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Стандард» находится в плохой форме, конкурировать с «Гентом» коллективу будет очень тяжело. Предполагаем, что гости окажутся немного сильнее и увезут с собой победу в этой встрече. Сделать ставку на победу «Гента» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.8.