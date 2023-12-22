«Суонси Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.12.2023)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

«Суонси Сити» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.12. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.45. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.4.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Суонси Сити» очень далеко от борьбы за место в АПЛ , поэтому откровенно «прозябает» внизу турнирной таблицы. Коллектив набрал 25 баллов и расположился на 18 месте, отставая сразу от двух соперников всего на один пункт. В случае победы у хозяев будет неплохая возможность подняться выше на одну-две позиции. Два последних поединка «Суонси Сити» завершились поражением от «Мидлсбро» (1:2) и ничьей со «Сток Сити» (1:1).

«Престон» более успешен в нынешнем сезоне и даже сохраняет надежду побороться за плей-офф по его итогам. Перед стартом очередного тура клуб идет на восьмой позиции с 32 баллами и на четыре пункта отстает от заветного шестого места. Выездная победа очень помогла бы гостям как минимум не отстать от конкурентов, а то и стать на шаг ближе к топ-6 Чемпионшипа. В прошлом туре «Престон» разгромно проиграл «Уотфорду» (1:5), а ранее переиграл на выезде «Хаддерсфилд» (3:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Суонси Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Престон» проиграл четыре из семи последних выездных матчей

«Суонси Сити» выиграл у «Престона» четыре из пяти домашних поединков

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Престон» плохо играет в выездных матчах с «Суонси Сити» и вряд ли возьмет очки в этот раз. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.