«Телстар» — «Йонг Аякс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (23.01.2022)

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вчера, 17:00

23 января 2022 года «Телстар» примет «Йонг Аякс» на своем стадионе в рамках 23-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Йонг Аякс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев поля в 3.85. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых больше 3.5 по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Телстар» идет в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. У клуба 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 42 мяча. В последних встречах «Телстар» выглядит неплохо, у команды победа над «Маастрихтом» 2:1, поражение от «Волендама» 2:1 и ничья с «Йонг ПСВ » 0:0. У клуба неплохие результаты в последних играх.

«Йонг Аякс» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 балла. У команды 13 побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив забил 49 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Йонг Аякс» победил «Ден Босх» 2:1, а также выиграл у «Йонг Утрехта» 0:2 и сыграл вничью с «Хельмондом» 1:1. Команда смотрится неплохо, много забивает и рвется в топ-2 в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Йонг Аякс» не проигрывает 13 игр кряду

«Телстар» проиграл два матча из последних пяти

У «Йонг Аякса» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Йонг Аякс» по коэффициенту 3.20. Команда в нынешнем сезоне смотрится очень хорошо, много забивает и часто побеждает, в ее победу верится на все сто процентов. Коллектив способен забрать очки у своего оппонента.

