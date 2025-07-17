«Акрон» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (19.07.2025)

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17 июля 2025, 16:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Акрон». Команда играет на дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Акрон» в прошлом сезоне сумел забраться на девятое место в РПЛ , с 35 заработанными очками. Разница мячей отрицательная, 39 забитых, и 55 пропущенных. Две последние встречи «Акрона» были сыграны в товарищеских матчах, и завершились ничейным счётом со «Спартак» Кострома (0:0), и поражением от «Арсенала» Тулы (0:2).

«Крылья Советов» в прошлом же сезоне выступили ненамного хуже своего сегодняшнего оппонента. Команда занимала десятое место, с 31 заработанным очком, что на 4 меньше, чем у «Акрона». Две последние игры «Крыльев Советов» завершились ничьёй со «Спартак» Москва (2:2), и поражением от «Ахмата» (0:1).

Информация для ставок

«Акрон» проиграл ять матей из десяти последних

«Крыль Советов» не выигрывают на протяжении шести встреч

Три из пяти игр «Акрона» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мостбет.