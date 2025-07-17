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«Акрон» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (19.07.2025)

17 июля 2025, 16:05
Акрон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Акрон». Команда играет на дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.60 3.40 2.76

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Акрон» в прошлом сезоне сумел забраться на девятое место в РПЛ, с 35 заработанными очками. Разница мячей отрицательная, 39 забитых, и 55 пропущенных. Две последние встречи «Акрона» были сыграны в товарищеских матчах, и завершились ничейным счётом со «Спартак» Кострома (0:0), и поражением от «Арсенала» Тулы (0:2).

«Крылья Советов» в прошлом же сезоне выступили ненамного хуже своего сегодняшнего оппонента. Команда занимала десятое место, с 31 заработанным очком, что на 4 меньше, чем у «Акрона». Две последние игры «Крыльев Советов» завершились ничьёй со «Спартак» Москва (2:2), и поражением от «Ахмата» (0:1).

Информация для ставок

  • «Акрон» проиграл ять матей из десяти последних
  • «Крыль Советов» не выигрывают на протяжении шести встреч
  • Три из пяти игр «Акрона» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
18 июля в 00:15
Трудно сказать , кто победит , ведь только 1 тур , команды довольно результативны - предположу обмен голами - обе забьют - ОЗ.
Гость
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