Англия – Словения. Прогноз на матч чемпионата Европы (25.06.2024)

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вчера, 21:01

Ставки букмекеров

Букмекеры из Лига Ставок отдают предпочтение «родоначальникам футбола». На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.5, а победа Словении принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 11.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.45.

Форма команд

Сборная Англии много не забивает на этом турнире и набрала четыре очка из шести возможных. Теперь коллектив сыграет со Словенией в третьем туре и очень важно не проиграть, чтобы не придумать проблем самому себе. Победа напротив, приведет команду к первому месту в группе, на которое все рассчитывают. Два последних матча сборной Англии завершились ничьей с Данией (1:1) и успехом с Сербией (1:0).

Словения имела шансы в обоих поединках как выиграть, так и проиграть, но в итоге имеет лишь два балла. Команда играет последний матч с Англией и ей нечего особо терять, поэтому можно ждать сюрпризов. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание множества болельщиков. Два последних поединка Словении завершились ничьими с Данией (1:1) и Сербией (1:1).

Информация для ставок

Сборная Англии проиграла один матч из пяти последних во всех турнирах

Словения проиграла всего один матч из последних десяти встреч во всех турнирах

Англия выиграла четыре из пяти последних матчей со Словенией

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и вероятнее всего, сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.