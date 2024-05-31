«Арсенал» Тула — «Пари НН». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (01.06.2024)

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вчера, 21:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал» Тула. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Пари НН» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

Тульский «Арсенал» добился выездной победы в один мяч и теперь на своем поле постарается как минимум сохранить это преимущество. Команда в первой игре выглядела свежее и интереснее своего соперника, но расслабляться нельзя ни в коем случае, ведь соперник может наказать за ошибки, что будет стоить хозяевам места в РПЛ . В первой игре с «Пари НН» «канониры» выиграли на выезде (2:1), а в ФНЛ проиграл в последнем туре «Шиннику» (0:1).

«Пари НН» катастрофично играет на выезде в этом сезоне и необходимость победы в предстоящем матче еще больше гасит надежды болельщиков на общий положительный итог. Тем не менее, разницу в один мяч можно отыграть в любой момент матча, поэтому игра наверняка будет интересной и интригующей. Два последних поединка в РПЛ для «Пари НН» завершились поражением от ЦСКА (2:6) и ничьей с «Крыльями Советов» (1:1).

Информация для ставок

«Пари НН» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Арсенал» Тула не проигрывает на своем стадионе уже 11 матчей подряд

Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»

Прогноз