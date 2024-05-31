«Арсенал» Тула — «Пари НН». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (01.06.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал» Тула. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Пари НН» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.
Форма команд
Тульский «Арсенал» добился выездной победы в один мяч и теперь на своем поле постарается как минимум сохранить это преимущество. Команда в первой игре выглядела свежее и интереснее своего соперника, но расслабляться нельзя ни в коем случае, ведь соперник может наказать за ошибки, что будет стоить хозяевам места в РПЛ. В первой игре с «Пари НН» «канониры» выиграли на выезде (2:1), а в ФНЛ проиграл в последнем туре «Шиннику» (0:1).
«Пари НН» катастрофично играет на выезде в этом сезоне и необходимость победы в предстоящем матче еще больше гасит надежды болельщиков на общий положительный итог. Тем не менее, разницу в один мяч можно отыграть в любой момент матча, поэтому игра наверняка будет интересной и интригующей. Два последних поединка в РПЛ для «Пари НН» завершились поражением от ЦСКА (2:6) и ничьей с «Крыльями Советов» (1:1).
Информация для ставок
- «Пари НН» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- «Арсенал» Тула не проигрывает на своем стадионе уже 11 матчей подряд
- Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что «Пари НН» не сможет по-настоящему вести игру и находится ближе к еще одному поражению, чем к спасению своего места в РПЛ. Рекомендуем сделать ставку на победу «Арсенала» из Тулы по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.