«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч кубка Италии (15.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать клуб из Бергамо, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Рискнуть на триумф «Ювентуса» можно за 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Аталанта» смогла пройти в тяжелой полуфинальной схватке «Фиорентину» и теперь клубу из Бергамо будет противостоять «Ювентус», хотя в нынешнем сезоне он выглядит не так грозно, как в прошлые года. Кроме того, уже скоро подопечных Гасперини ждет финал Лиги Европы с «Байером», поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на своих игроков. В двух последних матчах «Аталанта» выиграла у «Ромы» в чемпионате (2:1) и у «Марселя» в Лиге Европы (3:0).
«Ювентус» насобирал целую серию матчей без побед, большинство их которых он свел к ничьим. Команда уже отдала свое третье место «Болонье» в Серии А, а сами опустились ниже, однако зоне Лиги чемпионов ничего не угрожает. Финал кубка Италии – хороший шанс взять трофей в неудачном для себя сезоне, но даже букмекеры не верят в туринцев. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Салернитаной» и «Ромой» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Ювентуса» завершились ничейными результатами
- «Аталанта» выиграла четыре последних домашних поединка на своем стадионе
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
- Шесть из десяти поединков команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь небольшое преимущество и в конечном итоге добьется победы, а «Ювентус» останется без трофеев в нынешнем сезоне. Сделать ставку на клуб из Бергамо можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.