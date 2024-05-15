«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч кубка Италии (15.05.2024)

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вчера, 18:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать клуб из Бергамо, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Рискнуть на триумф «Ювентуса» можно за 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Аталанта» смогла пройти в тяжелой полуфинальной схватке «Фиорентину» и теперь клубу из Бергамо будет противостоять «Ювентус», хотя в нынешнем сезоне он выглядит не так грозно, как в прошлые года. Кроме того, уже скоро подопечных Гасперини ждет финал Лиги Европы с «Байером», поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на своих игроков. В двух последних матчах «Аталанта» выиграла у «Ромы» в чемпионате (2:1) и у «Марселя» в Лиге Европы (3:0).

«Ювентус» насобирал целую серию матчей без побед, большинство их которых он свел к ничьим. Команда уже отдала свое третье место «Болонье» в Серии А, а сами опустились ниже, однако зоне Лиги чемпионов ничего не угрожает. Финал кубка Италии – хороший шанс взять трофей в неудачном для себя сезоне, но даже букмекеры не верят в туринцев. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Салернитаной» и «Ромой» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ювентуса» завершились ничейными результатами

«Аталанта» выиграла четыре последних домашних поединка на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Шесть из десяти поединков команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь небольшое преимущество и в конечном итоге добьется победы, а «Ювентус» останется без трофеев в нынешнем сезоне. Сделать ставку на клуб из Бергамо можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.