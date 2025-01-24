«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.01.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Вильярреала» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.
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1 : 1
завершен
25 января 2025, 18:15
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Атлетико» добился отличной победы в Лиге чемпионов над «Байером» и находится в отличном расположении духа. Команда проиграла «Леганесу» в прошлом туре Ла Лиги (0:1) и хочет реабилитироваться в этой игре, ведь лидерство в турнирной таблице было потеряно. В случае еще одной потери очков «матрасники» могут заметно отстать от лидеров. В еще одной недавней встрече «Атлетико» разгромил «Эльче» в кубке Испании (8:0).
«Вильярреал» в последних матчах чередует победы с поражениями, однако в целом проводить неплохой сезон. «Желтая субмарина» идет на пятом месте с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Любые набранные очки, набранные в Мадриде с «Атлетико» будут отличным результатом для гостей. Два последних матча «Вильярреала» завершились крупной победой над «Мальоркой» (4:0) и минимальным поражением от «Реала» Сосьедад (0:1).
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем поле
- «Вильярреал» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл два из пяти последних официальных встреч у «Вильярреала» при одном поражении
- Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атлетико» максимально мотивирован на этот поединок и не позволит себе допустить вторую осечку подряд. Рекомендуем сделать ставку на победу «матрасников» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.