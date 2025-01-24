«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.01.2025)

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24 января 2025, 02:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Вильярреала» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Атлетико» добился отличной победы в Лиге чемпионов над «Байером» и находится в отличном расположении духа. Команда проиграла «Леганесу» в прошлом туре Ла Лиги (0:1) и хочет реабилитироваться в этой игре, ведь лидерство в турнирной таблице было потеряно. В случае еще одной потери очков «матрасники» могут заметно отстать от лидеров. В еще одной недавней встрече «Атлетико» разгромил «Эльче» в кубке Испании (8:0).

«Вильярреал» в последних матчах чередует победы с поражениями, однако в целом проводить неплохой сезон. «Желтая субмарина» идет на пятом месте с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Любые набранные очки, набранные в Мадриде с «Атлетико» будут отличным результатом для гостей. Два последних матча «Вильярреала» завершились крупной победой над «Мальоркой» (4:0) и минимальным поражением от «Реала» Сосьедад (0:1).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем поле

«Вильярреал» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выиграл два из пяти последних официальных встреч у «Вильярреала» при одном поражении

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» максимально мотивирован на этот поединок и не позволит себе допустить вторую осечку подряд. Рекомендуем сделать ставку на победу «матрасников» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.