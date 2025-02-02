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«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.02.2025)

сегодня, 01:01
Айнтрахт

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Вольфсбург», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Айнтрахт» может быть доволен собой, ведь на данный момент занимает третье место в Бундеслиге и набрал уже 37 очков. Коллектив отстает от лидера уже на 14 пунктов, но имеет игру в запасе. Команда является фаворитом в этой встрече, но недооценивать «Вольфсбург» никак нельзя, иначе можно лишиться очков на своем стадионе. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Ромы» в Лиге Европы (0:2) и поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Вольфсбург» показывает средние результаты и не может выйти на стабильный набор очков. Это сразу отражается на турнирной таблице, где команда располагается на 11 месте с 28 баллами и отстает от зоны еврокубков на три пункта. Гости будут больше обороняться, но и поискать свои шансы у ворот соперника не забудут. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьей с «Хольштайн» (2:2) и поражением от «Баварии» (2:3).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Вольфсбург» проиграл три матча на выезде из десяти последних
  • «Айнтрахт» проиграл два из пяти последних матчей «Вольфсбургу» при одной победе

Прогноз

Предполагаем, что обе команды будут крайне неуступчивыми и могут так и не определить. Рекомендуем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:59
Команды в этом сезоне выступают не ровно, нет стабильной игры - предположу результативный матч - ТБ(3).
Гость
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