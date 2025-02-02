«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.02.2025)

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сегодня, 01:01

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Вольфсбург», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Айнтрахт» может быть доволен собой, ведь на данный момент занимает третье место в Бундеслиге и набрал уже 37 очков. Коллектив отстает от лидера уже на 14 пунктов, но имеет игру в запасе. Команда является фаворитом в этой встрече, но недооценивать «Вольфсбург» никак нельзя, иначе можно лишиться очков на своем стадионе. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Ромы» в Лиге Европы (0:2) и поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Вольфсбург» показывает средние результаты и не может выйти на стабильный набор очков. Это сразу отражается на турнирной таблице, где команда располагается на 11 месте с 28 баллами и отстает от зоны еврокубков на три пункта. Гости будут больше обороняться, но и поискать свои шансы у ворот соперника не забудут. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьей с «Хольштайн» (2:2) и поражением от «Баварии» (2:3).

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» проиграл три матча на выезде из десяти последних

«Айнтрахт» проиграл два из пяти последних матчей «Вольфсбургу» при одной победе

Прогноз

Предполагаем, что обе команды будут крайне неуступчивыми и могут так и не определить. Рекомендуем сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.