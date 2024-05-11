«Балтика» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч РПЛ (11.05.2024)

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вчера, 09:54

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Балтики» будет стоить 2.8, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.1 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Балтика» вышла на решающий этап чемпионата России, где команд нужны только победы, ведь она находится в зоне вылета, а именно на 15 месте с 26 баллами. Коллектив из Калининграда отстает на два пункта сразу от двух соперников и в матче с претендентом на чемпионство будет пытаться набирать очки, что сделать при нынешней форме «Динамо» будет очень непросто. В двух последних поединках «Балтика» проиграл «Уралу» (1:2) и переиграл на выезде «Ростов» (1:0).

«Динамо» по-настоящему вернулось в борьбу за чемпионство, благодаря своей победной серии и ошибкам конкурентов. Сейчас в активе московского клуба 50 очков и третье место в турнирной таблице с отставанием от лидера в один пункт. Гости являются фаворитами, но встретят серьезное сопротивление, ведь соперник также имеет турнирные задачи и пытается остаться в РПЛ . Два последних матча «Динамо» завершились их победой над «Сочи» (3:2) и поражением в кубке страны от «Спартака» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Балтике» завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» выиграло четыре из пяти последних выездных встреч

«Динамо» выиграло два матча из пяти последних с «Балтикой»

Четыре из шести последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.