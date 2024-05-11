«Балтика» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч РПЛ (11.05.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Балтики» будет стоить 2.8, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6.
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2 : 3
завершен
вчера, 21:30
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.1 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Балтика» вышла на решающий этап чемпионата России, где команд нужны только победы, ведь она находится в зоне вылета, а именно на 15 месте с 26 баллами. Коллектив из Калининграда отстает на два пункта сразу от двух соперников и в матче с претендентом на чемпионство будет пытаться набирать очки, что сделать при нынешней форме «Динамо» будет очень непросто. В двух последних поединках «Балтика» проиграл «Уралу» (1:2) и переиграл на выезде «Ростов» (1:0).
«Динамо» по-настоящему вернулось в борьбу за чемпионство, благодаря своей победной серии и ошибкам конкурентов. Сейчас в активе московского клуба 50 очков и третье место в турнирной таблице с отставанием от лидера в один пункт. Гости являются фаворитами, но встретят серьезное сопротивление, ведь соперник также имеет турнирные задачи и пытается остаться в РПЛ. Два последних матча «Динамо» завершились их победой над «Сочи» (3:2) и поражением в кубке страны от «Спартака» (0:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Балтике» завершились исходом «обе забьют»
- «Динамо» выиграло четыре из пяти последних выездных встреч
- «Динамо» выиграло два матча из пяти последних с «Балтикой»
- Четыре из шести последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.