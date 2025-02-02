«Барселона» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2025)

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вчера, 03:27

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.18. Выбрать победителем «Алавес» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.92.

Форма команд

«Барселона» неплохо завершила групповой этап Лиги чемпионов и теперь должна сосредоточиться на чемпионате, где команде нужно догонять конкурентов. Подопечные Ханси Флика на данный момент занимают третье место с 42 баллами и отстают на семь пунктов от лидера, имея игру в запасе. В случае победы над «Алавесом» хозяева сократят разрыв и получат дополнительный заряд уверенности в своих силах. Два последних матча «Барсы» завершились ничьей с «Аталантой» (2:2) и разгромом в Ла Лиге Валенсии (7:1).

«Алавес» часто играет вничью и старается набирать очки, чтобы покинуть зону вылета, но пока не все получается. Коллектив занимает 16 место с 21 баллом и отстает на два пункта сразу от трех соперников. Вряд ли гостям стоит рассчитывать на хороший результат в столице Каталонии, ведь даже ничья станет большой сенсацией в туре. В прошлой игре «Алавес» поделил очки с «Сельтой» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Бетис» (3:1).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних встреч во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Алавесом»

Прогноз

«Барселона» имеет хорошие результаты с «Алавесом» и не имеет права терять очки, ведь может сократить разрыв с лидерами. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.