«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на финал Кубка Испании (26.04.2025)

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вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.15. Выбрать победителем «Реал» можно по коэффициенту 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.72. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.45.

Форма команд

«Барселона» проводит отличный сезон. В чемпионате Испании она идёт на первом месте, с 76 очками. Таже команда прошла в полуфинал Лиги Чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд (5:3), где встретиться с «Интером». В финал Кубка «Барселона» прошла, обойдя «Атлетико» (5:4). Два последних матча команды завершились победами над «Сельтой» (4:3) и «Мальоркой» (1:0)

«Реал» Мадрид проводит неплохой сезон. В Ла Лиге команда идёт на втором месте, отставая от лидера на 4 очка. В Лиге Чемпионов у «Реала» дела обстоят не так хорошо, его разгромил «Арсенал» (1:5) в 1/4. В полуфинале Кубка «сливочные» обыграли «Реал» Сосьедад (5:4). Два последних матча «Реал» Мадрида также завершились победами над «Атлетиком» (1:0), и «Хетафе» (1:0).

Информация для ставок

«Барселона» из 10 матчей выиграла 8

За пять последних матчей «Барселоны» было забито 18 голов

«Реал» проиграл пять матчей из десяти

Прогноз

Мы считаем, что финал будет достаточно интересным. Проанализировав нынешнее состояние команд, предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мостбет.