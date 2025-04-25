«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на финал Кубка Испании (26.04.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.15. Выбрать победителем «Реал» можно по коэффициенту 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.1.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.72. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.45.
Форма команд
«Барселона» проводит отличный сезон. В чемпионате Испании она идёт на первом месте, с 76 очками. Таже команда прошла в полуфинал Лиги Чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд (5:3), где встретиться с «Интером». В финал Кубка «Барселона» прошла, обойдя «Атлетико» (5:4). Два последних матча команды завершились победами над «Сельтой» (4:3) и «Мальоркой» (1:0)
«Реал» Мадрид проводит неплохой сезон. В Ла Лиге команда идёт на втором месте, отставая от лидера на 4 очка. В Лиге Чемпионов у «Реала» дела обстоят не так хорошо, его разгромил «Арсенал» (1:5) в 1/4. В полуфинале Кубка «сливочные» обыграли «Реал» Сосьедад (5:4). Два последних матча «Реал» Мадрида также завершились победами над «Атлетиком» (1:0), и «Хетафе» (1:0).
Информация для ставок
- «Барселона» из 10 матчей выиграла 8
- За пять последних матчей «Барселоны» было забито 18 голов
- «Реал» проиграл пять матчей из десяти
Прогноз
Мы считаем, что финал будет достаточно интересным. Проанализировав нынешнее состояние команд, предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мостбет.