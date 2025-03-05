«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.03.2025)

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сегодня, 19:29

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.8. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.75.

Форма команд

«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 61 балл. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и сделает все, чтобы вернуть титул уже в этом сезоне. Тем не менее, матч с «Байером» пройдет в рамках Лиги чемпионов и здесь против «фармацевтов» будет очень сложно, поэтому домашняя победа хозяевам очень нужна. Два последних матча «Баварии» завершились победой на выезде над «Штутгартом» (3:1) и разгромом «Айнтрахта».

«Байер» отстал от «Баварии» в чемпионате на восемь пунктов и отыграть такое расстояние в Бундеслиге будет тяжело. Тем не менее, команда из Леверкузена имеет хороший шанс обойти принципиального соперника в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно как минимум выстоять на поле соперника. В прошлой игре «Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» (4:1), а ранее справился с «Хольштайн» (2:0).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды умеют забивать, поэтому с большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.