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«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.03.2025)

сегодня, 19:29
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.8. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.78 3.95 4.70
Мелбет 1.76 3.90 4.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.75.

Форма команд

«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 61 балл. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и сделает все, чтобы вернуть титул уже в этом сезоне. Тем не менее, матч с «Байером» пройдет в рамках Лиги чемпионов и здесь против «фармацевтов» будет очень сложно, поэтому домашняя победа хозяевам очень нужна. Два последних матча «Баварии» завершились победой на выезде над «Штутгартом» (3:1) и разгромом «Айнтрахта».

«Байер» отстал от «Баварии» в чемпионате на восемь пунктов и отыграть такое расстояние в Бундеслиге будет тяжело. Тем не менее, команда из Леверкузена имеет хороший шанс обойти принципиального соперника в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно как минимум выстоять на поле соперника. В прошлой игре «Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» (4:1), а ранее справился с «Хольштайн» (2:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды умеют забивать, поэтому с большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.05 1.80
Мелбет 3.20 1.37 2.06 1.80 1.60 2.40
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:45
Думаю, что в 2 мяча гости в этом поединке не проиграют. Исхожу из личной статистики сезона, где команды еще до ЛЧ сыграли 3 матча между собой и ни в одном из них Бавария не смогла победить.
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