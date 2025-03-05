«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.03.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.8. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.75.
Форма команд
«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 61 балл. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и сделает все, чтобы вернуть титул уже в этом сезоне. Тем не менее, матч с «Байером» пройдет в рамках Лиги чемпионов и здесь против «фармацевтов» будет очень сложно, поэтому домашняя победа хозяевам очень нужна. Два последних матча «Баварии» завершились победой на выезде над «Штутгартом» (3:1) и разгромом «Айнтрахта».
«Байер» отстал от «Баварии» в чемпионате на восемь пунктов и отыграть такое расстояние в Бундеслиге будет тяжело. Тем не менее, команда из Леверкузена имеет хороший шанс обойти принципиального соперника в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно как минимум выстоять на поле соперника. В прошлой игре «Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» (4:1), а ранее справился с «Хольштайн» (2:0).
Информация для ставок
- «Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Команды умеют забивать, поэтому с большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.