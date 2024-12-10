«Байер» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.12.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 2.3. Успех «Интера» оценивается по коэффициенту 3.28 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.
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1 : 0
завершен
10 декабря 2024, 23:00
вторник
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Байер» вряд ли сможет повторить свой подвиг в Бундеслиге в этом сезоне, хоть и не так далеко идет от лидера, поэтому должен выстрелить в Лиге чемпионов. На данный момент в активе фармацевтов 10 место с 10 баллами, что на три пункта меньше, чем у чемпиона Италии. В случае победы команды сравняются по очкам, что является лучшей мотивацией для хозяев. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Санкт-Паули» (2:1) и успехом с «Баварией» (1:0) в кубке Германии.
«Интер» уже очень давно идет без поражений и является одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов. Коллектив очень рассчитывает, как минимум сохранить свое место, поэтому в игре с чемпионом Германии постарается сдержать соперника, а возможно и вырвать победу. В прошлой игре чемпионата «Интер» переиграл «Парму» (3:1), а ранее в Лиге чемпионов оказался сильнее «РБ Лейпциг» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились победами «Интера»
Прогноз
«Байер» является фаворитом в этом противостоянии, но вряд ли сможет выиграть эту встречу. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Пари.