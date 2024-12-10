«Байер» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.12.2024)

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10 декабря 2024, 22:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 2.3. Успех «Интера» оценивается по коэффициенту 3.28 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» вряд ли сможет повторить свой подвиг в Бундеслиге в этом сезоне, хоть и не так далеко идет от лидера, поэтому должен выстрелить в Лиге чемпионов. На данный момент в активе фармацевтов 10 место с 10 баллами, что на три пункта меньше, чем у чемпиона Италии. В случае победы команды сравняются по очкам, что является лучшей мотивацией для хозяев. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Санкт-Паули» (2:1) и успехом с «Баварией» (1:0) в кубке Германии.

«Интер» уже очень давно идет без поражений и является одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов. Коллектив очень рассчитывает, как минимум сохранить свое место, поэтому в игре с чемпионом Германии постарается сдержать соперника, а возможно и вырвать победу. В прошлой игре чемпионата «Интер» переиграл «Парму» (3:1), а ранее в Лиге чемпионов оказался сильнее «РБ Лейпциг» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились победами «Интера»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этом противостоянии, но вряд ли сможет выиграть эту встречу. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Пари.